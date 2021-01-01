بالصور| أصغر سيارة في العالم .. هل شاهدتها من قبل ؟

يقدم كبار مصنعي السيارات نخبة فريدة من الطرازات القوية داخل الأسواق العالمية، فمن الممكن ان ينفرد كل صانع بتصميم انسيابي ينتمي إلى فئة السيارات الخارقة، مع إمكانيات قوية من ناحية التسارع، أو تقدم شركة اخرى سيارة عملاقة تحمل تجهيزات مختلفة تمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة، بالإضافة إلى باقي التصميمات القياسية و المعروفة.
ومن بين تلك الطرازات، انفردت بعض شركات تصنيع السيارات بتقديم اطلالة مميز تختلف عن غيرها، بل جعلتها اقرب إلى عالم الرسوم المتحركة، نسبة إلى حجمها الصغير للغاية، مع تصميم مذهل بالفعل مثل النسخة بيل بي 50 والتي تعد واحدة من اصغر السيارات على وجه الأرض.
اصغر سيارة في العالم .. بيل بي 50 صاحبة التصميم المذهل
جاءت السيارة بيل بي 50 بتصميم مذهل بالفعل، حيث ظهرت السيارة بمفهوم ثلاثي العجلات، اعتمادًا على المفهوم الثنائي بالمقدمة، مع عجلة واحدة في الناحية الخلفية، بالإضافة إلى باب واحد للدخول إلى قمرة القيادة، و تظهر السيارة الصغيرة بمصباح امامي دائري الشكل، مع مصابيح ثنائية صيرة الحجم تقع على جانبي المقدمة.
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