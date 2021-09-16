

سعر الدولار اليوم الخميس 16-9-2021 في البنوك المصرية سعر الدولار اليوم الخميس 16-9-2021 في البنوك المصرية

في بداية التعاملات الصباحية يستقر سعر الدولار اليوم الخميس 16سبتمبر 2021، أمام الجنيه المصري، على نفس مستويات أمس، بحسب آخِر سعر معلَن على شاشات التداول، ليسجل متوسط سعر الدولار 15.649 جنيه للشراء، و15.747 جنيه للبيع، وفقًا لآخِر تحديث للبنك المركزى المصري، ووفقًا لتقرير منصة “المال” الإلكترونية اليومي على أسعار العملات الأجنبية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:



سعر الدولار في البنوك

كما يستقر الدولار الأمريكي استقراره أمام الجنيه المصري بشكل ملحوظ عند 15.63 و15.67 جنيه للشراء، والبيع عند 15.68 إلى 15.73 جنيه، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة.



سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما حافظ صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري على نفس سعر أمس عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقًا لأحدث مؤشرات شاشات التداول اللحظية.

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