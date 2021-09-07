

بالأرقام.. تحويلات المصريين بالخارج تحقق أعلى مستوى تاريخى بـ31.4 مليار دولار بالأرقام.. تحويلات المصريين بالخارج تحقق أعلى مستوى تاريخى بـ31.4 مليار دولار

أعلن البنك المركزى المصرى اليوم أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2020/2021 والتى كشفت بيانات إيجابية.



‏‏‏ارتفاع التحويلات بمعدل 13.2%‏ بنحو 3.7 مليار دولار.

التحويلات تحقق أعلى مستوى تاريخى لها مسجلة

اجمالى التحويلات 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020-2021

التحويلات العام المالى الماضى 27.8 مليار دولار

ارتفاع التحويلات خلال الفترة أبريل/يونيو 2021 بمعدل 29.6% لتسجل نحو 8.1 مليار دولار

ارتفعت التحويلات خلال شهر يونيو 2021 بمعدل سنوي بلغ 15.5% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار