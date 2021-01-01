

مواصفات وأسعار هاتف Samsung Galaxy M22 مواصفات وأسعار هاتف Samsung Galaxy M22

بعد العديد من التسريبات، أعلنت الآن شركة سامسونج عن الهاتف Galaxy M22 مع مواصفات متوسطة وسعر مرتفع نسبيا حيث يأتي مع شاشة بمعدل تحديث 90 هرتز ومعالج Helio G80 و4 كاميرات في الخلف وبطارية ضخمة تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط بالإضافة إلى مواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها خلال السطور القادمة.



مواصفات الهاتف جالاكسي إم 22

هذا الهاتف الجديد من سامسونج يضم شاشة Super AMOLED بحجم 6.4 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل وبجودة HD+ وبمعدل تحديث 90 هرتز، ويحتوي على كاميرا أمامية موجودة في ثقب بشكل قطرة الماء في الأعلى بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، بالإضافة إلى الهاتف Samsung Galaxy M22 يحتوي كذلك على 4 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 مع دعم ميزة مثبت الصورة البصري OIS، والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 بجانب كاميراتين واحدة ماكرو والأخرى مسؤولة عن استشعار معلومات العمق وكلاهما يأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، مع العلم بأن هذا الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.



وحدة المعالجة المركزية للهاتف Galaxy M22 تأتي من فئة Mediatek Helio G80 المبني على تقنية 12 نانومتر، ووحدة معالجة الرسوميات GPU تأتي من فئة Mali-G52 MC2، كما أن هذا الهاتف يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم One UI Core 3.1 ويتوفر مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائية بسعة 4 جيجا رام.

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وعلاوة على ذلك فإن البطارية تأتي بسعة 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط (يتم شحن البطارية من خلال منفذ USB Type‑C 2.0)، وبخصوص المميزات الأخرى فتتمثل في منفذ مخصص لزيادة المساحة التخزينية من خلال بطاقة microSD (يمكن تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت) بالإضافة إلى أن الهاتف سامسونج جالاكسي إم 22 يضم مستشعرا لبصمات الأصابع مدمجا في زر الباور على الجانب ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت مع دعم خاصية NFC.سعر الهاتف Samsung Galaxy M22الهاتف Galaxy M22 سيتوفر للشراء بشكل رسمي بحلول نهاية شهر سبتمبر الجاري بسعر يبلغ حوالي 283 دولارا أمريكيا للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.