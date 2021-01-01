

Geekbench تكشف عن مواصفات المعالج Exynos 2200 Geekbench تكشف عن مواصفات المعالج Exynos 2200

كشفت الآن منصة اختبارات الأداء Geekbench عن بعض التفاصيل الخاصة بالمعالج القادم Exynos 2200 حيث أشارت المنصة إلى أن هذا المعالج سيحتوي على نواة أساسية Cortex-X2 (تعد بتحسين كبير عن Cortex-X1 الموجود في Exynos 2100) بتردد 2.59 جيجا هرتز وتصل إلى 3.0 جيجا هرتز، بجانب 3 أنوية Cortex-A710 كبيرة بتردد 2.50 جيجا هرتز، و4 أنوية صغيرة A510 بتردد 1.73 جيجا هرتز بالإضافة إلى أنه سيكون أول من يدعم بنية ARMv9 مع دعم AMD RDNA2 Mobile Radeon GPU.

وعلاوة على ذلك فإن هناك بعض التقارير السابقة التي أشارت إلى أن معالج Exynos 2200 سيظهر لأول مرة في سلسلة هواتف Galaxy S22 Series القادمة من شركة سامسونج في العام المقبل وبالتحديد في الهاتف Galaxy S22 Plus.

ووفقا للتقرير الصادر من Geekbench فإن المعالج Exynos 2200 سجل 1073 درجة في الاختبارات أحادية النواة وسجل 3389 درجة في الاختبارات متعددة النواة، وبالإضافة إلى ذلك أكدت منصة اختبارات الأداء Geekbench أن وحدة معالجة الرسومات ستكون AMD mRDNA وهي الرائدة في فئتها والتي ستجعل معالج Exynos 2200 يقدم أداء أفضل من المعالج Snapdragon 898.

ومن المتوقع أن يتم تصنيع هذا المعالج القادم بتكنولوجيا 4 نانومتر وسيتم إنتاجه بكميات كبيرة بالتعاون بين شركة Samsung وTSMC، وهذا كان كل ما لدينا بخصوص التفاصيل الخاصة بالمعالج Exynos 2200 وبالطبع سوف نحصل على المزيد من النتائج المرجعية القابلة للاستخدام مع اقتراب إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S22 التي قد تصل في شهر يناير 2022.



