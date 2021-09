مواصفات وأسعار الهاتفين Infinix Zero X وZero X Pro مواصفات وأسعار الهاتفين Infinix Zero X وZero X Pro

الآن وبدون أي مقدمات أعلنت شركة إنفينيكس عن 3 هواتف من سلسلة Infinix Zero X Series مع عدسات بيريسكوب ومواصفات فوق المتوسطة حيث تأتي هذه الهواتف مع معالجات جيدة من ميديا تيك لا تدعم شبكات الجيل الخامس 5G وكاميرات خلفية ممتازة تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K ومواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها في هذا المقال الذي سيتضمن مواصفات وأسعار الهاتفين Zero X وZero X Pro.



مواصفات هاتف إنفينيكس زيرو إكس

الهاتف العادي في هذه السلسلة يصل مع شاشة AMOLED حجمها 6.67 بوصة بدقة 2400×1080 بكسل وبمعدل تحديث 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 240 هرتز، بالإضافة إلى أنه يتوفر مع معالج ثماني النواة من فئة Mediatek Helio G95 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر ويتوفر كذلك بمعالج رسوميات من فئة Mali-G76 MC4 وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام، كما أنه يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم XOS 7.6.

الهاتف Infinix Zero X يحتوي على 3 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.9 ودعم تثبيت الصورة البصري (OIS) للكاميرا الرئيسية، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/3.4 ودعم التكبير البصري 5x والتكبير الرقمي 60x لكاميرا المنظار المقربة، وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.3 للكاميرا فائقة الاتساع، والهاتف يضم فلاش LED رباعيا ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى أن هاتف إنفينيكس زيرو إكس يحتوي على كاميرا أمامية 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية بجانب فلاش LED مزدوج.



بطارية هذا الهاتف تأتي بسعة 4500 ملي أمبير ويمكن شحن 40% من سعة البطارية في 15 دقيقة فقط بفضل تقنية الشحن السريع التي تأتي بقوة 45 واط، بالإضافة إلى أن Infinix Zero X يصل مع منفذ مخصص لاحتواء بطاقة microSD من أجل زيادة المساحة التخزينية ويضم مستشعرا لبصمات الأصابع مدمجا أسفل الشاشة ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات صوت ستريو والراديو FM.

سعر الهاتف Infinix Zero Xلم يتم الكشف عن السعر الرسمي لهذا الهاتف ولكن نتوقع أن يبدأ من 300 دولار أمريكي.مواصفات الهاتف إنفينيكس زيرو إكس بروالهاتف Infinix Zero X Pro يأتي مع نفس المواصفات الموجودة في الهاتف Zero X بخلاف إصدارات التخزين والكاميرا الرئيسية حيث يضم كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجا بكسل بدلا من 64 ميجا بكسل الموجودة في الهاتف العادي بالإضافة إلى أنه سيتوفر بإصدارين على مستوى ذاكرة التخزين، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام والإصدار الثاني يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.وعلاوة على ذلك فإن هذا الهاتف البرو يضم نفس الشاشة الموجودة في هاتف إنفينيكس زيرو إكس العادي وأيضا يضم نفس المعالج ونفس البطارية، وهذا يعني أنه يضم شاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 120 هرتز بالإضافة إلى أنه يضم معالج Mediatek Helio G95 ويضم كذلك بطارية بسعة 4500 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط.سعر الهاتف Infinix Zero X Proلم يتم الكشف عن السعر الرسمي للهاتف إنفينيكس زيرو إكس برو وأكدت الشركة أنها ستكشف عن الأسعار بشكل منفصل لمختلف البلدان عند الإطلاق الرسمي.