عادةً ما يرتدى المشاهير أحذية كلاسيكية أو صنادل مريحة بكعب عالٍ على السجادة الحمراء، لكن فى بعض الأحيان تقرر الممثلات والمغنيات إضافة بعض التنوع إلى إطلالتهن واختيار الأحذية الفخمة ذات الكعب غير العادى أو الشكل المختلف.
فى التقرير التالى ألقى موقع "برايت سايد" نظرة على الأحذية الفاخرة وغير التقليدية التى يرتديها المشاهير فى المناسبات المختلفة على السجادة الحمراء:
ساندرا بولوك
يبدو أن الأطفال ليسوا وحدهم الذين يحبون شخصية "المينيونز"، فقد حضرت ساندرا بولوك العرض الأول لفيلم الرسوم المتحركة مرتدية حذاء بنفس الشكل، لكنها لم تأت إلى العرض لمجرد التباهى بحذائها الجديد، فقد أجرت بولوك مزادًا خيريًا وباعت 10 أزواج موقعة، وقالت إنها تمكنت من جلب ما مجموعه 84850 دولارا.
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التعليقات على أحذية غير تقليدية للمشاهير على السجادة الحمراء.. لوسى ليو تحدت الجاذبية
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