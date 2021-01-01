أحذية غير تقليدية للمشاهير على السجادة الحمراء.. لوسى ليو تحدت الجاذبية

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صورة الخبر: أحذية غير تقليدية للمشاهير على السجادة الحمراء.. لوسى ليو تحدت الجاذبية
أحذية غير تقليدية للمشاهير على السجادة الحمراء.. لوسى ليو تحدت الجاذبية

عادةً ما يرتدى المشاهير أحذية كلاسيكية أو صنادل مريحة بكعب عالٍ على السجادة الحمراء، لكن فى بعض الأحيان تقرر الممثلات والمغنيات إضافة بعض التنوع إلى إطلالتهن واختيار الأحذية الفخمة ذات الكعب غير العادى أو الشكل المختلف.

فى التقرير التالى ألقى موقع "برايت سايد" نظرة على الأحذية الفاخرة وغير التقليدية التى يرتديها المشاهير فى المناسبات المختلفة على السجادة الحمراء:


ساندرا بولوك
يبدو أن الأطفال ليسوا وحدهم الذين يحبون شخصية "المينيونز"، فقد حضرت ساندرا بولوك العرض الأول لفيلم الرسوم المتحركة مرتدية حذاء بنفس الشكل، لكنها لم تأت إلى العرض لمجرد التباهى بحذائها الجديد، فقد أجرت بولوك مزادًا خيريًا وباعت 10 أزواج موقعة، وقالت إنها تمكنت من جلب ما مجموعه 84850 دولارا.

أنجلينا جولى
ابتكر مصمم الأحذية كريستيان لوبوتان أحذية مستوحاة من شخصية جولى فى فيلم Maleficent، وتم صنع الكعب على شكل قرون الجنية، وقد ارتدت الممثلة هذا الحذاء فى جلسة تصوير فى لندن.

تيلدا سوينتون
فى الدورة الثامنة والخمسين من مهرجان برلينالة السينمائيى تم عرض فيلم جوليا لأول مرة، وقد مشيت تيلدا سوينتون على السجادة الحمراء مرتدية صندلًا بكعب غير عادى.

صورة الخبر: أحذية غير تقليدية للمشاهير على السجادة الحمراء.. لوسى ليو تحدت الجاذبية

صورة الخبر: أحذية غير تقليدية للمشاهير على السجادة الحمراء.. لوسى ليو تحدت الجاذبية

صورة الخبر: أحذية غير تقليدية للمشاهير على السجادة الحمراء.. لوسى ليو تحدت الجاذبية

المصدر: اليوم السابع

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