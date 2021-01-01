تواجه بعض الأمهات فى أول أيام العام الدراسى الجديد مشكلة تذمر ورفض الطفل الذهاب للمدرسة، والتحجج بالشعور بالتعب، وقد تتصرف بعض الأمهات بطريقة خاطئة فى هذه الحالة وتجعل الطفل يزيد من رفضه وعناده، ولعلاج هذه المشكلة والتعامل بشكل صحى مع الطفل، نستعرض فى هذا التقرير، بعض النصائح التى يجب على الأمهات اتباعها، وفقاً لما ذكره موقع "theconversation".
6 نصائح لمواجهة رفض طفلك للمدرسة
اعرفى السبب
يجب على الأم أن تطلب من طفلها أن يوضح لها الأسباب الرئيسية التى تجعله لا يفضل الذهاب للمدرسة، حتى تستطيع إيجاد حلول لها، ويجب ألا يكون السؤال بمثابة تحقيق مع الطفل وإنما بطريقة ودية ولطيفة.
خليكى لطيفة مع طفلك
من المهم أن تتعامل الأم بلطف مع الطفل وهى تستمع له وهو يتحدث عن مخاوفه، لأنه يعانى من شىء مؤلم جعله ينفر من المدرسة، كما أن معاملة الأم بلطف مع الطفل يشجعه فى التعبير عن مخاوفه ويعزز ثقته بنفسه ويساعده على الاستقلال.
خليكى حازمة ومرنة
يجب على الأم أن تعطى فرصة للطفل للاستيقاظ والاستعداد للذهاب إلى المدرسة مع توجيه رسائل حازمة له، من خلال أن توقظه يومياً بوقت كافٍ قبل موعد المدرسة، مع توجيه بعض العبارات له مثل "حان وقت الاستيقاظ للمدرسة" و"أعلم أنك لا تريد الذهاب لكن لا يمكننا السماح لك بالبقاء فى المنزل".
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التعليقات على تعملى إيه لو طفلك رافض يروح المدرسة؟.. 6 نصائح تساعدك
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