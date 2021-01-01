

تعملى إيه لو طفلك رافض يروح المدرسة؟.. 6 نصائح تساعدك تعملى إيه لو طفلك رافض يروح المدرسة؟.. 6 نصائح تساعدك

تواجه بعض الأمهات فى أول أيام العام الدراسى الجديد مشكلة تذمر ورفض الطفل الذهاب للمدرسة، والتحجج بالشعور بالتعب، وقد تتصرف بعض الأمهات بطريقة خاطئة فى هذه الحالة وتجعل الطفل يزيد من رفضه وعناده، ولعلاج هذه المشكلة والتعامل بشكل صحى مع الطفل، نستعرض فى هذا التقرير، بعض النصائح التى يجب على الأمهات اتباعها، وفقاً لما ذكره موقع "theconversation".



6 نصائح لمواجهة رفض طفلك للمدرسة

اعرفى السبب

يجب على الأم أن تطلب من طفلها أن يوضح لها الأسباب الرئيسية التى تجعله لا يفضل الذهاب للمدرسة، حتى تستطيع إيجاد حلول لها، ويجب ألا يكون السؤال بمثابة تحقيق مع الطفل وإنما بطريقة ودية ولطيفة.



خليكى لطيفة مع طفلك

من المهم أن تتعامل الأم بلطف مع الطفل وهى تستمع له وهو يتحدث عن مخاوفه، لأنه يعانى من شىء مؤلم جعله ينفر من المدرسة، كما أن معاملة الأم بلطف مع الطفل يشجعه فى التعبير عن مخاوفه ويعزز ثقته بنفسه ويساعده على الاستقلال.



خليكى حازمة ومرنة

يجب على الأم أن تعطى فرصة للطفل للاستيقاظ والاستعداد للذهاب إلى المدرسة مع توجيه رسائل حازمة له، من خلال أن توقظه يومياً بوقت كافٍ قبل موعد المدرسة، مع توجيه بعض العبارات له مثل "حان وقت الاستيقاظ للمدرسة" و"أعلم أنك لا تريد الذهاب لكن لا يمكننا السماح لك بالبقاء فى المنزل".

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وفى حالة شعور الطفل بالضيق، يجب على الأم أن توجه له بعض العبارات التحفيزية التى تجعله يتخلص من الشعور بالضيق من التفكير فى الذهاب إلى المدرسة مثل: "دعنا نركز على الإفطار أولاً"، "دعنا نفرز حقيبتك المدرسية"، وهكذا.خليه على راحته يوم الإجازةيفضل أن تساعد الأم الطفل فى أيام العطلة المدرسية على أن يحصل على كفايته من النوم ويقضى اليوم بأكمله فى حالة استرخاء، ويشاهد التليفزيون ويمارس ألعاب الفيديو، وتهتم به طوال اليوم.اعملى جدول يومى لطفلكيجب على الأم أن تحدد موعدا لاستيقاظ الطفل يستطيع من خلال تناول وجبة الإفطار والاستعداد للذهاب للمدرسة، كما يجب منعه من مشاهدة التليفزيون وتصفح الإنترنت خلال اليوم الدراسى، كما يجب عليها أن تجلس معه لتشجعه على المذاكرة، وتقلل أنشطتها خارج المنزل لتهتم به، وتتحدث مع معلمه حول التحديات التى يواجهها الطفل، ليساعدها فى وضع خطة تساعد الطفل على أن يحب المدرسة والمذاكرة.اطلبى المساعدةكل يوم يغيبه الطفل عن المدرسة يؤثر عليه بشكل سلبى ويصبح مستواه الدراسى ضعيفا، كما يواجه صعوبات فى التكييف مع زملائه ومدرسيه فى المدرسة، وإذا تفاقمت المشكلة على الأم الاستعانة بأهل الخبرة وبأطباء علم النفس إذا لزم الأمر.