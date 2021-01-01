

الشغل حظوظ.. أغرب الوظائف بالعالم من المتسوق السري لاختبار المراتب والألحفة الشغل حظوظ.. أغرب الوظائف بالعالم من المتسوق السري لاختبار المراتب والألحفة

"محدش بياكلها بالساهل" نواسى أنفسنا دائمًا بهذه العبارة عند الحديث عن مصاعب مهنتنا وتحدياتها، أو الحديث عن المهن الشاقة المختلفة، ولكن هناك بعض الوظائف التى قد يرى البعض أنها سهلة جدا ويمكن القيام بها دون أى مجهود.



إذا كنت لا تزال تبحث عن وظيفتك المثالية أو تفكر في تغيير مسار حياتك المهنية، فقد تكون هذه المقالة مفيدة لك، لقد قام موقع "برايت سايد" بجمع مجموعة من الوظائف المثيرة للاهتمام والتي يتقاضى أصحابها رواتبهم مقابل عمل يبدو ممتع ومريح جدًا:



ملء المقاعد في عروض الجوائز:

هذه الوظيفة هي بالضبط ما تبدو عليه، ملء المقاعد الفارغة في الأحداث الكبيرة، نظرًا لأن معظمها معروض على التلفزيون، فإن المقاعد الفارغة العشوائية لا تبدو جيدة، لذلك يستخدم المنتجون هذه الحيلة لجعل المشهد لا تشوبه شائبة، و بمجرد أن يغادر أحد المشاهير مقعده لأي سبب من الأسباب، يكون الشخص الذى سيملأ المقعد موجودًا للجلوس والراحة حتى يعود الشخص.

لا تتطلب هذه الوظيفة أي مهارات معينة باستثناء الصبر والتحمل، فقد تقضي طوال اليوم على قدميك.

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اختبار أدوات الفراش:يتطلب هذا الوضع اختبار أي شيء من المراتب إلى أغطية الألحفة، ويتأكد الأفراد الذين يختبرون هذه المنتجات من أنها مريحة ويقدمون ملاحظات شخصية لمساعدة الشركات على اتخاذ قرارات بشأنها.John Lewis وهو متجر متعدد الأقسام في المملكة المتحدة، لديه منصب يُدعى متخصص في اختبار اللحاف، وتشمل مسئولياته اختيار أفضل أنواع الفراش عن طريق اختبارها أولاً، سيكون أي شخص محظوظًا بالتأكيد للحصول على هذه الوظيفة.اختبار الماريجوانا الطبية:يتغير موقف المجتمع تجاه استخدام الماريجوانا الطبية (القنب)، و مع قيام بعض البلدان بإضفاء الشرعية على استخدام الماريجوانا لأغراض ترفيهية وطبية، فمن الواضح أن فرص العمل المحتملة في هذا المجال ستستمر في النمو، يمكن أن يؤدي البدء من الوظائف الأساسية مثل أداة تقليم البراعم إلى وظائف أخرى تتعلق بزراعة النبات كبستانيين أو صانعي تركيز، الأمر الذي يتطلب الحصول على درجة علمية في الكيمياء.متسوق سرى:نظرًا لأن الشركات أصبحت أكثر توجهاً نحو العملاء، فإنها تأخذ خدمة العملاء على محمل الجد ويساعد المتسوقون السريون في تقييم خدمات الشركات حيث يتصرفون كأنهم عملاء عاديين ليختبروا أداء الشركات، ويقومون بالتسوق بشكل منتظم والدفع مقابل ذلك.و بصرف النظر عن مزايا هذا العمل مثل المرونة في الجدول الزمني، جنبًا إلى جنب مع امتيازات الاحتفاظ بالسلع والخدمات التي يُطلب منهم شراؤها مجانًا، قد تحقق هذه الوظيفة في الواقع دخلاً لائقًا جدًا.