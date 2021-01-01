إلتون جون يؤجل جولة غنائية بسبب آلام في الحوض

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إلتون جون يؤجل جولة غنائية بسبب آلام في الحوض

أرجأ المغني البريطاني إلتون جون جولته الأوروبية "وداعا طريق القرميد الأصفر" حتى 2023 بسبب معاناته من مشاكل في الحوض.

وقال جون البالغ من العمر 74 عاما، إن الأطباء نصحوه بالخضوع لعملية جراحية في أقرب وقت ممكن.

وكتب في بيان على تويتر: "في نهاية عطلتي الصيفية سقطت كالأخرق على سطح صلب وأعاني ألما كبيرا وعدم ارتياح في الحوض منذ ذلك الحين.

"رغم العلاج الطبيعي المكثف والمتخصص، يزداد الألم سوءا ويؤدي إلى صعوبات متزايدة في الحركة".

قال جون، الذي اعتلى عرش موسيقى البوب بأغاني عاطفية هادئة الإيقاع بقيادة أنغام البيانو على مدى 5 عقود، إن مواعيد جولته الأوروبية لعام 2021 ستؤجل لعام 2023.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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