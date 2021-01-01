

ليس الأسرع في التاريخ.. زوجان يقرران الانفصال بعد ساعة واحدة من الزفاف لسبب غريب ليس الأسرع في التاريخ.. زوجان يقرران الانفصال بعد ساعة واحدة من الزفاف لسبب غريب

لا يعتبر كل الناس الزواج مسألة مسؤولية ومهمة يمكن أن تغير حياتهم، حيث يعتبره البعض مجرد فرصة لتغيرر نظام الحياة ليس أكثر، أو التمتع بالصفة وأجواء الزفاف نفسها فقط، وفقرة تبديل الخواتم ليس إلا، لذلك تنتهي الأمور بشكل مأساوي، إما بالخلافات أو الانفصال.



هذا ما حدث بشكل أسرع من المتوقع، مع زوجين من مقاطعة في جنوب غرب الصين، حيث انفصلا بعد ساعة واحدة فقط من الزفاف.



كان الزوج أول من اتخذ هذا القرار، ورغم أن ذلك قد يكلفه في النهاية 300 ألف يوان (حوالي 750ألف جنيه مصري)، إلا أنه كان مصرا على قراره.

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ادعى الزوج في البداية أنه لم يكن يريد الزواج من هذه السيدة بالأساس، ولم يفعل ذلك إلا بسبب الضغط الذي مارسته عليه زوجته قبل الزواج.يقول الرجل إنه انفصل بالفعل عن صديقته قبل الزفاف، خلال فترة الخطوبة، لكنها أزعجته مرارًا وتكرارًا برسائل نصية وأصرت على الزواج منه بأي شكل، مما دفعه إلى اتخاذ قرار متسرع وغير مدروس، على حد قوله وتصريحاته لموقع جلوبال تايمز.بعد قرار الانفصال مباشرة، طالبت الزوجة، ردا على طلب زوجها بالطلاق، بتعويض قدره 300 ألف يوان منه، لكنه لم يوافق على ذلك في البداية.لم يتمكن العرسان الجدد من الاتفاق على الطلاق بأنفسهم، وذهبوا إلى المحكمة. ونظرًا لأن الرجل لم يتمكن من إثبات أن العلاقة غير سوية من قبل الزواج، فقد تم رفض ادعاءاته.يصنف هذا الارتباط بأنه قصير الأجل بالتأكيد، إلا أنه لم يكن أقصر زواج تم تسجيله على الإطلاق. ففي عام 2019، انفصل زوجان كويتيان بعد ثلاث دقائق فقط من زواجهما.