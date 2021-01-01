تاريخ أسود ملطخ بالدماء.. من هو زعيم داعش المقتول؟



عدنان أبو وليد الصحراوي عدنان أبو وليد الصحراوي

ضربة قوية تلقاها تنظيم داعش اليوم، بعد مقتل زعيمه عدنان أبو وليد الصحراوي، وفقاً لما أعلنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



القوات الفرنسية قامت بقتل زعيم تنظيم داعش في منطقة الساحل أبو وليد الصحراوي، إثر غارة جوية، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية".



زعيم داعش المقتول كان مسئولاً عن هجمات في نيجيريا وبوركينا فاسو ودول أخرى، ولذلك قامت فرنسا بتنفيذ عمليات استخباراتية في منطقة الساحل لقتله هناك.

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وفي يناير من العام الماضي، أعلنت فرنسا أنها تعتبر جماعة الصحراوي أبرز عدو لها في المنطقة.من هو زعيم داعش الصحراوي؟زعيم داعش الذي تم قتله اليوم يعد الزعيم التاريخي لتنظيم داعش في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، كما أنه ولد في ولد مدينة العيون بالصحراء الغربية عام 1973، وانضم لاحقا إلى جبهة البوليساريو.التحق بمخيمات اللاجئين في بداية التسعينيات، درس بالجزائر، حيث حصل على الليسانس في علم الاجتماع من جامعة منتوري بمدينة قسطنطينة، ويتحدث 3 لغات.كان عدنان الصحراوي عضوا في جبهة "البوليساريو"، ثم بدأ اسمه ينتشر على نطاق واسع منذ نحو 10 سنوات، بعد أن أصبح أحد قادة حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، وهي واحدة من الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة، وكانت تسيطر على شمال مالي آنذاك.كان الصحراوي هو المسئول المباشر عن‮ هجوم تمنراست جنوب الجزائر الذي‮ ‬نفذ بسيارة مفخخة في‮ ‬الثالث من مارس 2012،‮ ‬وأسفر عن 23 مصابًا، وهو من أعلن إعدام الدبلوماسي الجزائري الطاهر تواتي بعد خطفه من قنصلية بلاده في غاوة، وفقًا لموقع "إمارات 24".في عام 2015، أصدر عدنان الصحراوي رسالة صوتية تعهد فيها بالولاء لداعش، مفتتحا فصلا جديدا من "الدماء"، وقد نفذت مجموعته العديد من الهجمات التي طالت مدنيين، كما تورطت أيضا بخطف العديد من الأجانب.وزعيم داعش الصحراوي كان مدرجاً على اللائحة السوداء الأمريكية منذ عام 2018، وفي 2019 أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة قيمتها 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن موقعه.وفي يوليو 2015، أعلن تنظيم "المرابطون"، في بيان له، عزل عدنان أبو الوليد الصحراوي، وتنصيب المختار بلمختار المكنى خالد أبو العباس أميراً جديداً، كما أعلن تبرؤه من تنظيم "داعش"، وأنه متمسك ببيعته لتنظيم "القاعدة"، ويتشبث بمنهج زعيمه ومؤسسه أسامة بن لادن، وأن مجلس الشورى، اجتمع وقرر تنصيب الشيخ خالد أبو العباس أميرًا على "المرابطين".