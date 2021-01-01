بعد فترة من الزواج يبدأ كل طرف فى العلاقة يتعرف أكثر على طبيعة شخصية وصفات الآخر بوضوح، وقد يتفاجأ بعيوب لا يستطيع التعايش معها، ما يتسبب فى إثارة المشاكل والخلافات مع الطرف الآخر، وقد يؤدى ذلك فى النهاية إلى الانفصال، ولتجنب ذلك نستعرض فى هذا التقرير، نصائح لتقبل عيوب شريك الحياة، وفقاً لما ذكره موقع "psychologytoday".
أعد تقييم خطورة عيوب شريكك
ينزعج بعض الناس بشدة من عيوب شركاء حياتهم، التى قد يكون بعضها فى الحقيقة ليست مشكلة كبيرة، ويمكن تجاهلها، مثل تصفح الزوج لساعات طويلة مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تعتبر من أبسط العيوب التى يمكن أن يكتشفها أحد الزوجين فى الآخر، لكن مهما كانت العيوب التي يتصف بها شريك الحياة، يجب النظر لمزاياه التي يتمتع بها، حتى يستطيع الطرف الآخر أن يتعايش مع هذه العيوب.
اعترف بعيوبك
يجب أن يسأل الشخص نفسه عن الصفات المزعجة التى يتصف بها ويتحملها شريك حياته؟ والصفات المزعجة الأخرى التى يتصف بها شريك حياته ويتقبلها هو الآخر.
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التعليقات على 5 نصائح تساعدك على تقبل عيوب شريك حياتك
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