5 نصائح تساعدك على تقبل عيوب شريك حياتك



تقبل عيوب شريك حياتك تقبل عيوب شريك حياتك

بعد فترة من الزواج يبدأ كل طرف فى العلاقة يتعرف أكثر على طبيعة شخصية وصفات الآخر بوضوح، وقد يتفاجأ بعيوب لا يستطيع التعايش معها، ما يتسبب فى إثارة المشاكل والخلافات مع الطرف الآخر، وقد يؤدى ذلك فى النهاية إلى الانفصال، ولتجنب ذلك نستعرض فى هذا التقرير، نصائح لتقبل عيوب شريك الحياة، وفقاً لما ذكره موقع "psychologytoday".





أعد تقييم خطورة عيوب شريكك

ينزعج بعض الناس بشدة من عيوب شركاء حياتهم، التى قد يكون بعضها فى الحقيقة ليست مشكلة كبيرة، ويمكن تجاهلها، مثل تصفح الزوج لساعات طويلة مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تعتبر من أبسط العيوب التى يمكن أن يكتشفها أحد الزوجين فى الآخر، لكن مهما كانت العيوب التي يتصف بها شريك الحياة، يجب النظر لمزاياه التي يتمتع بها، حتى يستطيع الطرف الآخر أن يتعايش مع هذه العيوب.



اعترف بعيوبك

يجب أن يسأل الشخص نفسه عن الصفات المزعجة التى يتصف بها ويتحملها شريك حياته؟ والصفات المزعجة الأخرى التى يتصف بها شريك حياته ويتقبلها هو الآخر.

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إنت مش مسئول عن عيوبهغالبًا ما يشعر الأشخاص الذين يميلون إلى تحمل الكثير من المسئولية بالإحباط من أنفسهم لأنهم لا يستطيعون تغيير عيوب شركاء حياتهم، لذلك يجب أن يتخلوا عن فكرة مسئوليتهم عن تغيير الآخرين، لأن عدم قدرتهم على تغيير شريك حياتهم لا يعنى فشلهم.إيجاد حلول عمليةإذا كان أحد الزوجين لم يغير عيوبه، يجب على الطرف الآخر، أن يتقبلها حتى يستطيع المضى قدماً فى حياته، مع التفكير فى كيفية تقليل تأثير عيوب الطرف الآخر، وإيجاد حلول عملية، للتعايش مع العيوب، حتى تستقر العلاقة الزوجية ويتجنب الزوجان المشاكل والخلافات.