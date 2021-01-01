لذيذ وسهل.. طريقة تحضير بسكويت الكمون

بسكويت الكمون
بسكويت الكمون من المقرمشات التي يفضل كثير من الأشخاص تناولها، ويمكن إعداد بسكويت الكمون في المنزل بعدد من الطرق المختلفة.
وإليك طريقة تحضير بسكويت الكمون بالخطوات للشيف نجلاء الشرشابي.
مقادير بسكويت الكمون
2 كوب دقيق نصف
¼ كوب زبدة
ملعقة صغيرة بيكنج بودر
بيضة
ملعقة كبيرة كمون حصى
ربع كوب لبن
فانيليا
رشة كركم
طريقة تحضير بسكويت الكمون
1- يجب خلط الدقيق والبيض والبيكنج بودر، وضيفي الملح وزبدة ولبن وفانيليا وكمون ولبن ورشة كركم
2- ثم تفرد العجينة ثم تقطع مربعات حسب الرغبة ثم ترص في صاج مبطن بورق زبدة ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق ويقدم.
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