لذيذ وسهل.. طريقة تحضير بسكويت الكمون



بسكويت الكمون بسكويت الكمون

بسكويت الكمون من المقرمشات التي يفضل كثير من الأشخاص تناولها، ويمكن إعداد بسكويت الكمون في المنزل بعدد من الطرق المختلفة.







وإليك طريقة تحضير بسكويت الكمون بالخطوات للشيف نجلاء الشرشابي.

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مقادير بسكويت الكمون2 كوب دقيق نصف¼ كوب زبدةملعقة صغيرة بيكنج بودربيضةملعقة كبيرة كمون حصىربع كوب لبنفانيليارشة كركمطريقة تحضير بسكويت الكمون1- يجب خلط الدقيق والبيض والبيكنج بودر، وضيفي الملح وزبدة ولبن وفانيليا وكمون ولبن ورشة كركم2- ثم تفرد العجينة ثم تقطع مربعات حسب الرغبة ثم ترص في صاج مبطن بورق زبدة ويدخل الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق ويقدم.