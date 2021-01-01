طريقة تحضير المخ البانيه

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صورة الخبر: المخ البانيه
المخ البانيه

قدم الشيف اسامة السيد عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل المخ البانيه .

طريقة عمل المخ البانيه..
المقادير...
- مخ بقرى أو جاموسى
- بصلة مفرومة ناعم
- ليمون
- 2 ملعقة دقيق
- ملعقة ثوم مفروم
- ثمرة طماطم معصورة ومصفاة
- معلقة كبيرة ملح
- معلقة صغيرة فلفل أسود
- معلقة صغيرة بهارات
- عدد 2 بيضة
- كمية مناسبة من البقسماط المطحون

التحضير:
يتم سلق المخ في ماء مغلى على نار هادئة، ويضاف إليه قليل من الملح والفلفل الأسود وورق اللورا والحبهان، ثم يرفع المخ من ماء السلق، ويترك ليبرد ويتم تقشير طبقة الجلد السمراء وينظف جيدا، ويتم تقطيعه مكعبات كبيرة.

ويتم تتبيله بعصير البصل والثوم المفروم والطماطم المعصورة، ثم يتم عمله بانية بإضافة مكعبات المخ المتبلة بوضعها في الدقيق، ثم البيض المخفوق والبقسماط المطحون، وتخلط بالبقسماط جيدا وتوضع في الفريزر لمدة ساعة تقريبا حتى تتماسك طبقة البقسماط جيدا، ثم يتم قلى المخ البانية في زيت التحمير حتى نحصل على لون ذهبى فاتح.

المصدر: elbalad

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