وصفات لحماية البشرة من التجاعيد.. خلطات وماسكات طبيعية



حماية البشرة من التجاعيد حماية البشرة من التجاعيد

تبحث السيدات عن ماسك للحفاظ على البشرة من التجاعيد ، إذا كانت الخطوط الدقيقة والتجاعيد تضغط عليك، لذلك نقدم لك أفضل ماسك للحفاظ على البشرة من التجاعيد.



ماسك الصبار

الصبار له خصائص علاجية عديدة ، وهناك دراسة أجريت عام 2008 تشير إلى أن اتخاذ هلام الصبار يوميا يؤدي إلى خفض كبير في ظهور التجاعيد في 90 يوما فقط.



وجد العلماء أن وضع جل الصبار على الجلد يقلل بشكل كبير من ظهور التجاعيد ويضيف أيضًا الكولاجين ويجعل البشرة رطبة.

قد يعجبك أيضا...

قناع الموزيحتوي الموز على زيوت وفيتامينات طبيعية يمكن أن تعزز صحة الجلد.يوصي الخبراء بتطبيق معجون الموز على الجلد: اهرس ربع موزة حتى تصبح عجينة ناعمة. ضعي طبقة رقيقة من معجون الموز على بشرتك واتركيها لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل شطفها بالماء الدافئ.ماسك بياض البيضإن بياض البيض قد يساهم في تحسن طفيف في مظهر الجلد ، فإن الغشاء الرقيق الذي يفصل البياض عن القشرة يكون أكثر فاعلية.أدى استخدام كريم مصنوع من غشاء البيض إلى انخفاض كبير في عمق التجاعيد وزيادة إنتاج الكولاجين ، مما يجعل البشرة أكثر نعومة وتمددًا.يجب على الأشخاص الذين لديهم حساسية من البيض تجنب استخدامه لعلاج تجاعيدهم.الزيوت الأساسيةقد يساعد تطبيق كميات صغيرة من الزيوت الأساسية الممزوجة بزيت ناقل على التجاعيد في تقليلها. غالبًا ما يتم وضع الزيوت العطرية في تركيبات معينة تشفي الجلد دون أن تسبب تهيجًا ، طالما أنها مخففة بزيت ناقل.الوقاية من التجاعيد طبيعياًالتقدم في السن هو أحد الأسباب الرئيسية وراء ظهور خطوط على وجهك، وبينما كانت تظهر التجاعيد في وقت سابق بعد سن 40/50 ، أصبحت هذه الأيام شائعة جدًا.يمكن أن تعتمد علي طرق الوقاية من التجاعيد طبيعا من خلال الاعتماد علي جل الصبار ففي عالم العناية بالبشرة مليء بالمنتجات المصنوعة من الألوفيرا للوقاية من التجاعيد طبيعياً.يُعرف أيضًا باسم نبات الخلود ، يمكن أن تساعدك العصارة اللزجة لهذا النبات في جميع أنواع مشاكل البشرة.يحتوي جل الصبار على مضادات الأكسدة القوية التي تبطئ الجذور الحرة التي تسبب تلف الجلد. بطريقة ما ، يعد Aloe Vera أحد أفضل العلاجات المنزلية لمكافحة الشيخوخة.يقوم بإصلاح الضرر من الداخل إلى الخارج ، حيث يشجع نمو الخلايا عن طريق حمايتها من الأذى.اتجاهات للاستخدام:اخلطي ملعقتين كبيرتين من جل الصبار مع بياض بيضة واحدة.ضع العجينة على جبهتك وقم بالتدليك بلطف.يترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر وهذه هي افضل الوصفات في الوقاية من التجاعيد طبيعياً.كما يمكن ان تعتمدي علي قناع الوجه الرائب والكركم في الوقاية من التجاعيد طبيعياً حيث ان الكركم له الخصائص العلاجية والمطهرة تجعله إضافة قيمة لأي قناع وجه. عند وضعه على الوجه ، يشكل الكركم درعًا واقيًا ضد الجراثيم إلى جانب ذلك ، يحتوي على مادة الكركمين التي تعمل كمضاد أكسدة فعال يوقف تلف الجذور الحرة ويحفز تكوين خلايا جديدة. عندما يتم الجمع بين هذا المكون الرائع مع غنى حمض اللاكتيك من اللبن الرائب ، تكون النتيجة بشرة متألقة. ها هي وصفة هذا العلاج المنزلي المضاد للشيخوخة.اتجاهات للاستخدام:اخلطي ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقتين صغيرتين من اللبن الرائب.ضع هذا الخليط على الوجه .اغسله بعد 15 دقيقة.كيف امنع ظهور التجاعيدكثيرا من السيدات تتسأل كيف امنع ظهور التجاعيد ؟ وقد يستخدم عجينة الأرز لمنع ظهورالتجاعيد حيث ان الأرز هو أفضل سر جمال محفوظ في أراضي Samurais في اليابان يستخدم كعلاج منزلي مضاد للتجاعيد في اليابان منذ أجيال ، فهو يزيد من مرونة البشرة ويجعلها أكثر تماسكًا وقد يكون الاستخدام المنتظم لدقيق الأرز على يديك يحافظ على ترطيب البشرة وإشراقها.اتجاهات للاستخدام.الطريقة: يُمزج دقيق الأرز مع ماء الورد والحليب.ضع عجينة يديك واتركها حتى تجف.اغسليه بالماء الفاترعلاج تجاعيد الوجه والعينينيمكن الاعتماد علي فيتامين سي الموضعي في علاج تجاعيد الوجه والعينين حيث ان فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على إنتاج الكولاجين في الجلد. يمكن العثور عليها بشكل طبيعي في العديد من الفواكه والخضروات ، مثل ثمر الورد والفلفل الحار والجوافة واللفت.يمكن أن يساعد تطبيق هلام موضعي يحتوي على فيتامين سي في تحسين مظهر التجاعيد وغيرها من علامات أضرار أشعة الشمس على الجلد ويساعد علي علاج تجاعيد الوجه والعينين.فهناك دراسة في 2008 عن وضع 10 أشخاص جل فيتامين سي على جانب واحد من وجههم وجل لا يحتوي على مكونات إضافية على الجانب الآخر.أظهر جميع الأشخاص في الدراسة تجاعيد أقل وعلامات أضرار أشعة الشمس على جانب وجوههم المعالجة بفيتامين سي جل. يعمل جل فيتامين سي على ترطيب الجلد وزيادة إنتاج الكولاجين وتقليل الالتهاب.المعادنمثل الفيتامينات ، المعادن هي مغذيات دقيقة توجد في الأطعمة التي تتناولها والتي يحتاجها جسمك بكميات صغيرة. تساعد المعادن الموجودة في الجلد على ترشيح ضوء الشمس وتعزيز الشفاء ومنع الضرر.الزنك والسيلينيوم معدنان مهمان بشكل خاص لصحة الجلد. يمكن أن يؤدي استخدام كريم موضعي يحتوي على الزنك والسيلينيوم إلى منع بعض الأشعة فوق البنفسجية ، مما يساعد على حماية الجلد من أضرار أشعة الشمس التي تسبب التجاعيد.قد توفر المكملات الغذائية التي تحتوي على السيلينيوم نفس التأثيرات الوقائية. ومع ذلك ، إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ، فمن المحتمل أن تحصل على ما يكفي من الزنك والسيلينيوم.كريمات حماية البشرة من التجاعيدسيفحص طبيب الأمراض الجلدية بشرتك بصريًا ويصف لكي بعض كريمات حماية البشرة من التجاعيد ، ومن المحتمل أن يطرحوا عليك أسئلة حول عاداتك الصحية وأسلوب حياتك ، مثل ما إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في الشمس أو إذا كنت تدخن.تتضمن بعض العلاجات التي قد يوصي بها طبيب الأمراض الجلدية للتجاعيد ما يلي:فيتامين أ الموضعي بوصفة طبيةمضادات الأكسدة الموضعية والكولاجين بوصفة طبيةكريمات التجاعيد المتاحة بدون وصفة طبيةتقشير الجلد بالليزرمعالجات مصدر الضوء والترددات الراديويةقشر كيميائيجلدي أو تقشير الجلدالبوتوكسحشوات الأنسجة الرخوة (الجلدية)تقنيات شد الجلد ، مثل المعالجة السطحيةجراحة شد الوجهاقوى خلطة للتجاعيدخلطة الموزسيعطيك الموز الخارق في عالم الفاكهة نتائج رائعة دائمًا. هذا لأن الموز غني بفيتامين A و B6 و C. عند وضعه كقناع حول العينين ، يحارب الموز علامات الشيخوخة ويعكس الضرر الذي تسببه الجذور الحرة.اتجاهات للاستخدام:اهرسي موزة واصنعي منها عجينة ناعمة في وعاء.ضعيه بالتساوي حول منطقة عينيك بمساعدة يديك أو أعواد قطنية .امسحها بلطف.اتركه لمدة 10 إلى 20 دقيقة. اشطفيه بالماء البارد.خلطة الزباديقناع الزبادي للوجهيأتي قناع الوجه هذا بفوائد لا تصدق. يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي يذيب الجلد الميت ويفتح لون البشرة، يعمل فيتامين E على تسريع إصلاح البشرة وإزالة العيوب ، ويعمل الجير كمضاد للأكسدة يشد البشرة والعسل يرطب وجهك.اتجاهات للاستخدام:استخرج عصير الليمون وأضف إليه ملعقتين صغيرتين من الزبادي.أضف كبسولتين من فيتامين هـ وملعقة صغيرة من العسل إلى الخليط .ضعيه على الوجه واتركيه حتى يجف.بعد 15 دقيقة ، اغسلي وجهك بالماءالمصادر