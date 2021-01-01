وداعًا للانتفاخ.. شاي طبيعي من مطبخك لمشاكل المعدة

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مشاكل المعدة

أصبح الانتفاخ وعدم الراحة في المعدة والغازات أمرًا شائعًا للغاية بسبب عادات الأكل غير المنتظمة وقلة التمارين ونمط الحياة غير المستقر.



اضطراب في الجهاز الهضمي ، الانتفاخ يحدث عندما تشعر البطن بالانتفاخ بسبب الإفراط في إنتاج الغازات بسبب اضطرابات في حركة عضلات الجهاز الهضمي. قد يكون هذا بسبب الإفراط في تناول الطعام ، أو الأكل السريع ، وتناول الأطعمة الغنية بالدهون.



في حين أن هناك أدوية متوفرة ، فمن الأفضل اختيار العلاجات الطبيعية. على هذا النحو ، إليك شاي بسيط مضاد للانتفاخ وفقا لـ indianexpress.



مكونات
1 كوب ماء.
نصف ملعقة صغيرة - مسحوق زنجبيل جاف أو قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج.
5-7 أوراق نعناع.
نصف ليمونة في النهاية.


الطريقة

*إخلط جميع المكونات معا.
* اتركه يغلي 4-5 دقائق ويكون الشاي المضاد للانتفاخ جاهزًا.

المصدر: indianexpress

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