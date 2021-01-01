وداعًا للانتفاخ.. شاي طبيعي من مطبخك لمشاكل المعدة



مشاكل المعدة مشاكل المعدة

أصبح الانتفاخ وعدم الراحة في المعدة والغازات أمرًا شائعًا للغاية بسبب عادات الأكل غير المنتظمة وقلة التمارين ونمط الحياة غير المستقر.







اضطراب في الجهاز الهضمي ، الانتفاخ يحدث عندما تشعر البطن بالانتفاخ بسبب الإفراط في إنتاج الغازات بسبب اضطرابات في حركة عضلات الجهاز الهضمي. قد يكون هذا بسبب الإفراط في تناول الطعام ، أو الأكل السريع ، وتناول الأطعمة الغنية بالدهون.

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في حين أن هناك أدوية متوفرة ، فمن الأفضل اختيار العلاجات الطبيعية. على هذا النحو ، إليك شاي بسيط مضاد للانتفاخ وفقا لـ indianexpress.مكونات1 كوب ماء.نصف ملعقة صغيرة - مسحوق زنجبيل جاف أو قطعة صغيرة من الزنجبيل الطازج.5-7 أوراق نعناع.نصف ليمونة في النهاية.الطريقة*إخلط جميع المكونات معا.* اتركه يغلي 4-5 دقائق ويكون الشاي المضاد للانتفاخ جاهزًا.