أصبح الانتفاخ وعدم الراحة في المعدة والغازات أمرًا شائعًا للغاية بسبب عادات الأكل غير المنتظمة وقلة التمارين ونمط الحياة غير المستقر.
اضطراب في الجهاز الهضمي ، الانتفاخ يحدث عندما تشعر البطن بالانتفاخ بسبب الإفراط في إنتاج الغازات بسبب اضطرابات في حركة عضلات الجهاز الهضمي. قد يكون هذا بسبب الإفراط في تناول الطعام ، أو الأكل السريع ، وتناول الأطعمة الغنية بالدهون.
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التعليقات على وداعًا للانتفاخ.. شاي طبيعي من مطبخك لمشاكل المعدة
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