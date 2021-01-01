نصائح لحماية نفسك من التهابات العين

التهابات العين
تعد التهابات العين أمرًا شائعًا حيث يمتلئ الهواء بالبكتيريا والفيروسات تمامًا مثل مشاكل الجلد والحساسية.
التهابات العين
قد تصاب بالتهاب الملتحمة (العين الوردية) ، وهو التهاب أو تورم في الملتحمة يمكن أن ينتشر من فرد إلى آخر بسبب زيادة كمية محتوى الرطوبة في الهواء.
قال الدكتور راج كومار جين ، طبيب العيون ، دار الأطباء: "بعض العلامات الحمراء تشمل احمرار العين ، والتورم ، والإفرازات ، والحكة ، والألم".
عدوى بكتيرية أخرى يمكن أن تزعجك تغيرات الجو، بدلاً من إهمال عدوى العين ، يُنصح بالسعي للحصول على علاج فوري.
نصائح لتجنب أمراض العين
* لا تنس أن تغسل يديك ، وتجنب ملامسة اليد للعين لمنع التهابات العين . تجنب فرك العينين بالأصابع لأنها تحتوي على جراثيم ويمكن أن تؤدي إلى الإصابة.
* لا تشارك المناشف أو المناديل أو المناديل مع أي شخص.
* يمنع وضع مكياج العيون بشكل صارم عندما يكون لديك حساسية أو عدوى بالعين.
* لا تستخدم أي منتجات كيميائية في عينيك يمكن أن تضر أكثر مما تنفع.
* يمكن أن يتيح لك الوميض التحكم في جفاف العين. اشرب الكثير من الماء ، واتبع قاعدة 20-20-20 - أي بعد كل 20 دقيقة ، تحتاج إلى أخذ استراحة لمدة 20 ثانية لتركيز عينيك على شيء يقع على بعد 20 قدمًا لإرخاء عينيك وتهدئتك. .
* استخدم النظارات الشمسية عندما تغامر بالخروج من المنزل. تجنب تعريض عينيك لمياه الأمطار لأنها مليئة بالجراثيم والبكتيريا ويمكن أن تمهد الطريق للعدوى.
* لا تلمس عينيك على الفور بعد لمس أي أسطح ملوثة مثل مقابض الأبواب أو الصنابير أو الأثاث أو أسطح العمل.
* استخدم قطرات أو مواد تشحيم للعين حسب إرشادات الطبيب.
لا يُنصح أبدًا باستخدام المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية. قال الدكتور جين: "كن حذرًا ، واعتني بعيونك"
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