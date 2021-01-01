نصائح لحماية نفسك من التهابات العين

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التهابات العين

تعد التهابات العين أمرًا شائعًا حيث يمتلئ الهواء بالبكتيريا والفيروسات تمامًا مثل مشاكل الجلد والحساسية.



التهابات العين

قد تصاب بالتهاب الملتحمة (العين الوردية) ، وهو التهاب أو تورم في الملتحمة يمكن أن ينتشر من فرد إلى آخر بسبب زيادة كمية محتوى الرطوبة في الهواء.



قال الدكتور راج كومار جين ، طبيب العيون ، دار الأطباء: "بعض العلامات الحمراء تشمل احمرار العين ، والتورم ، والإفرازات ، والحكة ، والألم".

عدوى بكتيرية أخرى يمكن أن تزعجك تغيرات الجو، بدلاً من إهمال عدوى العين ، يُنصح بالسعي للحصول على علاج فوري.



نصائح لتجنب أمراض العين

* لا تنس أن تغسل يديك ، وتجنب ملامسة اليد للعين لمنع التهابات العين . تجنب فرك العينين بالأصابع لأنها تحتوي على جراثيم ويمكن أن تؤدي إلى الإصابة.
* لا تشارك المناشف أو المناديل أو المناديل مع أي شخص.
* يمنع وضع مكياج العيون بشكل صارم عندما يكون لديك حساسية أو عدوى بالعين.
* لا تستخدم أي منتجات كيميائية في عينيك يمكن أن تضر أكثر مما تنفع.
* يمكن أن يتيح لك الوميض التحكم في جفاف العين. اشرب الكثير من الماء ، واتبع قاعدة 20-20-20 - أي بعد كل 20 دقيقة ، تحتاج إلى أخذ استراحة لمدة 20 ثانية لتركيز عينيك على شيء يقع على بعد 20 قدمًا لإرخاء عينيك وتهدئتك. .
* استخدم النظارات الشمسية عندما تغامر بالخروج من المنزل. تجنب تعريض عينيك لمياه الأمطار لأنها مليئة بالجراثيم والبكتيريا ويمكن أن تمهد الطريق للعدوى.
* لا تلمس عينيك على الفور بعد لمس أي أسطح ملوثة مثل مقابض الأبواب أو الصنابير أو الأثاث أو أسطح العمل.
* استخدم قطرات أو مواد تشحيم للعين حسب إرشادات الطبيب.



لا يُنصح أبدًا باستخدام المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية. قال الدكتور جين: "كن حذرًا ، واعتني بعيونك"

المصدر: elbalad

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