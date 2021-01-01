حقائق لن تكتشفها .. تأثير القهوة على الجسم



تأثير القهوة على الجسم تأثير القهوة على الجسم

الكافيين ، العنصر النشط الرئيسي في القهوة ، له سمعة جيدة لكونه معزز للطاقة، لكن الكافيين هو أيضًا دواء، ما يعني أنه يمكن أن يؤثر على كل واحد منا بشكل مختلف، اعتمادًا على عادات استهلاكنا وجيناتنا.



التناقض في الكافيين هو أنه على المدى القصير ، يساعد في الانتباه واليقظة، قال مارك شتاين، الأستاذ في قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية في جامعة واشنطن، الذي درس تأثير الكافيين على الأشخاص الذين يعانون من نقص الانتباه/ فرط النشاط ، إنه يساعد في بعض المهام المعرفية، ويساعد في مستويات الطاقة. اضطراب. "لكن التأثير التراكمي - أو التأثير طويل المدى - له تأثير معاكس".



ينتج جزء من التأثيرات المتناقضة للكافيين من تأثيره على ما يشير إليه الباحثون باسم "ضغط النوم"، الذي يغذي كيف نشعر بالنعاس مع اقتراب اليوم. منذ اللحظة التي نستيقظ فيها ، تمتلك أجسامنا ساعة بيولوجية تدفعنا إلى العودة إلى النوم في وقت لاحق من اليوم.

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قال سيث بلاكشو ، عالم الأعصاب بجامعة جونز هوبكنز الذي يدرس النوم ، إن الباحثين ما زالوا يتعلمون كيف يتراكم ضغط النوم في الجسم ، ولكن على مدار اليوم ، تستخدم خلايانا وأنسجتنا الطاقة وتحرقها على شكل جزيء يسمى أدينوزين ثلاثي الفوسفات ، أو ATP. عندما يتم إنفاق ATP - كما نعتقد ، أو ممارسة الرياضة ، أو إجراء المهمات أو الجلوس في المكالمات الجماعية - تولد خلايانا مادة كيميائية تسمى الأدينوزين كمنتج ثانوي يستمر هذا الأدينوزين في الارتباط بالمستقبلات في الدماغ ، مما يجعلنا نشعر بالنعاس وفقا ل indianexpressمن الناحية الكيميائية ، يبدو الكافيين متشابهًا بدرجة كافية مع الأدينوزين على المستوى الجزيئي حيث يحتل مواقع الارتباط تلك ، مما يمنع الأدينوزين من الارتباط بمستقبلات الدماغ هذه. نتيجة لذلك ، يعمل الكافيين على قمع ضغط النوم مؤقتًا ، مما يجعلنا نشعر بمزيد من الاستيقاظ. في غضون ذلك ، يستمر الأدينوزين في التكوّن في الجسم..قال بلاكشو: "بمجرد أن يزول الكافيين ، تحصل على مستوى عالٍ جدًا من ضغط النوم ، وعليك أن تعيده". في الواقع ، الطريقة الوحيدة لتخفيف وإعادة ضبط مستوى مرتفع من ضغط النوم هي النوم.وما يزيد الأمر تعقيدًا أنه كلما زاد شرب لكافيين ، زاد تحمّل أجسامنا له. يتكيف كبدنا عن طريق صنع البروتينات التي تكسر الكافيين بشكل أسرع ، وتتضاعف مستقبلات الأدينوزين في دماغنا ، بحيث تستمر في الحساسية لمستويات الأدينوزين لتنظيم دورة نومنا.قال شتاين إن استهلاك الكافيين المستمر أو المتزايد في نهاية المطاف يؤثر سلبًا على النوم ، مما يجعلنا نشعر بمزيد من التعب.وقال: "إذا كنت تنام لفترة أقل وكنت متوترًا ، وتعتمد على الكافيين لتحسينه ، فهذه مجرد عاصفة مثالية لحل قصير الأجل سيجعل الأمور أسوأ على المدى الطويل". "ستضيف المزيد من اللقطات إلى الإسبريسو ، لكن التأثير السلبي على نومك سيستمر ، وهذا تراكمي."قالت كريستينا بييرباولي باركر ، الباحثة السريرية التي تدرس النوم في جامعة ألاباما في برمنغهام ، إن الكافيين قد يسبب أيضًا ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم أو يؤدي إلى الجفاف - وكلاهما يمكن أن يجعلنا نشعر بمزيد من التعب.يقول العلماء إن كنت تشعر بالركود في فترة ما بعد الظهيرة حتى بعد تناول فنجان من القهوة ، فقد يكون الحل هو أن تستهلك كميات أقل منها. لا تشربه كل يوم ، أو تذهب للديك الرومي البارد لبضعة أيام حتى يتمكن جسمك من التخلص من أي كافيين في نظامك ، ثم إضافته تدريجيًا إلى روتينك. من الناحية المثالية ، قال بلاكشو "يجب أن يكون شرب القهوة ممتعًا ومفيدًا ، ويعطيك دفعة قوية عندما تحتاج إليها".في هذه الأثناء ، إذا شعرت أن الكافيين لم يعد يمنحك طفرة في الطاقة ، يوصي الخبراء بأخذ قيلولة أو ممارسة بعض التمارين أو الجلوس في الخارج والتعرض لبعض الضوء الطبيعي ، والذي يمكن أن يضيف دفعة من الطاقة - بشكل طبيعي.قال شتاين: "راقب نومك وتأكد من أنك تنام جيدًا". "النوم الكافي والنشاط البدني هما خط التدخل الأول لمشاكل الانتباه والنعاس. الكافيين مساعد مفيد ، لكنك لا تريد أن تعتمد عليه ".