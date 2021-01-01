للنباتيين ..7 أخطاء غذائية عليك تجنبها



النباتيين النباتيين

إذا كنت من محبى إتباع الأنظمة الغذائية النباتية أخطاء عديدة عليك تجنبها للحصول على كافة العناصر الغذائية الكافية إليك 7 أخطاء أنتبهى لها وفقا لموقع بولد سكاى الهندى .



1. عدم تناول ما يكفي من البروتين



يعد البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم لبناء وإصلاح الأنسجة والشعور بالشبع لفترة أطول وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

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2. عدم شرب كمية كافية من الماءتناول كميات كبيرة من الماء يمكن أن يساعد في تحسين الهضم ويساعد الألياف على التحرك بسلاسة عبر الجهاز الهضمي ، وبالتالي منع الانتفاخ والغازات والإمساك.3. كمية أقل من فيتامين ب 12يوجد فيتامين ب 12 بشكل أساسي في الأطعمة الحيوانية مثل اللحوم والدواجن والبيض والمحار ومنتجات الألبان ويعد النباتيين أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين ب 12 ونقص هذا الفيتامين يسبب التعب ومشاكل في الذاكرة.4. القليل من السعرات الحراريةيمكن أن يؤدي استهلاك عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية إلى نقص في العناصر الغذائية وبطء عملية التمثيل الغذائي. تأكد من تلبية احتياجاتك اليومية من السعرات الحرارية عن طريق إضافة المزيد من الفواكه والخضروات الطازجة إلى نظامك الغذائي .5. عدم تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالكالسيومالكالسيوم معدن مهم مطلوب للحفاظ على صحة وقوة عظامك ويجب على أولئك الذين لا يستهلكون منتجات الألبان الحصول على الكالسيوم من الأطعمة النباتية الأخرى مثل البروكلي ، والبوك تشوي ، واللوز ، واللفت ، والبرتقال وغيرها من الأطعمة المدعمة لأنها مصادر جيدة للكالسيوم.6. عدم تناول دهون أوميجا 3توفر أحماض أوميجا 3 الدهنية العديد من الفوائد الصحية ، والتي تشمل خفض الدهون الثلاثية ، وتحسين صحة القلب ، وخفض ضغط الدم ، ودعم الوظيفة الإدراكية .تحتوي الأسماك الدهنية وزيت السمك على DHA و EPA ، وهما نوعان من دهون أوميجا 3 اللذان يعتبران أكثر فائدة للجسم .7. استهلاك المزيد من الكربوهيدرات المكررةيتم تجريد الكربوهيدرات المكررة مثل المكرونة والمعجنات والدقيق الأبيض والخبز الأبيض والأرز الأبيض من جميع النخالة والألياف والمواد المغذية الأخرى.للحصول على أقصى استفادة من الألياف والعناصر الغذائية الأخرى ، انتقل إلى الحبوب الكاملة لأنها تحتوي على النخالة والألياف والعناصر الغذائية الأخرى سليمة.