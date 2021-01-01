ألمح الإعلامى أحمد شوبير إلى أن هناك صفقة تبادلية منتظرة بين الزمالك وبيراميدز خلال الأيام القليلة المقبلة قبل نهاية الميركاتو الصيفى .
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : “ محمد عبدالغنى مدافع نادى الزمالك يقترب من بيراميدز مقابل حصول الزمالك على أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز ” .
وأضاف : “ محمد عبدالغنى لديه أزمة مع الزمالك بشأن مستحقاته المالية ويرغب فى تعديل عقده ولكن الأمر لم تتضح حتى الآن ” .
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التعليقات على شوبير يكشف عن صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز
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