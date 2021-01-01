شوبير يكشف عن صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز



الزمالك وبيراميدز الزمالك وبيراميدز

ألمح الإعلامى أحمد شوبير إلى أن هناك صفقة تبادلية منتظرة بين الزمالك وبيراميدز خلال الأيام القليلة المقبلة قبل نهاية الميركاتو الصيفى .



وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى : “ محمد عبدالغنى مدافع نادى الزمالك يقترب من بيراميدز مقابل حصول الزمالك على أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز ” .



وأضاف : “ محمد عبدالغنى لديه أزمة مع الزمالك بشأن مستحقاته المالية ويرغب فى تعديل عقده ولكن الأمر لم تتضح حتى الآن ” .

