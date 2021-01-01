نفي مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ما أثير في الساعات القليلة الماضية حول هروب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك من تدريب الفريق بعد سفره خلال فترة التوقف الماضية إلي الإمارات لقضاء عطلة نهاية الموسم.
وأكد المصدر أن كل ما أثير مؤخرا حول هروب المدير الفني القلعة البيضاء هو عار تماما من الصحة وأنه مستمر مع القلعة البيضاء ، وان ما يثار هدفه الوحيد تشتيت تركيز اللاعبين وخلق الفوضي .
وأشار المصدر أنه يجب التدقيق في صحة أي معلومة يتم تداولها ، حتي لا تتسبب في إشعال الفتن لجمهور القلعة البيضاء.
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التعليقات على عاجل.. الزمالك ينفي هروب كارتيرون ويوضح السبب
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