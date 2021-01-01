عاجل.. الزمالك ينفي هروب كارتيرون ويوضح السبب

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صورة الخبر: كارتيرون
كارتيرون

نفي مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ما أثير في الساعات القليلة الماضية حول هروب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك من تدريب الفريق بعد سفره خلال فترة التوقف الماضية إلي الإمارات لقضاء عطلة نهاية الموسم.

وأكد المصدر أن كل ما أثير مؤخرا حول هروب المدير الفني القلعة البيضاء هو عار تماما من الصحة وأنه مستمر مع القلعة البيضاء ، وان ما يثار هدفه الوحيد تشتيت تركيز اللاعبين وخلق الفوضي .

وأشار المصدر أنه يجب التدقيق في صحة أي معلومة يتم تداولها ، حتي لا تتسبب في إشعال الفتن لجمهور القلعة البيضاء.

وشدد المصدر عن حزن كارتيرون الشديد من الأنباء التي ترددت مؤخرا مؤكدا علي حب المدير الفني للفريق وقراره بالاستمرار وعدم قبول أي عرض من العروض التي تلقاها مؤخرا من أجل حصد المزيد من البطولات من الزمالك .

تأجيل كأس مصر
فيما قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباريات دور الـ8 وقبل النهائي لبطولة كأس مصر؛ وذلك لإتاحة الفرصة أمام المنتخب الوطني لإقامة معسكر إعداده لمباراتي ليبيا مبكرا.

وكان الزمالك محدد له مسبقا خوض مباراة نصف نهائي البطولة أمام أسوان يوم الثاني من أكتوبر قبل قرار اتحاد الكرة اليوم بتأجيل الموعد لوقت لاحق.

المصدر: elbalad

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