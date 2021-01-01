على الهواء.. عدلي القيعي يعتذر للخطيب ويعلن اعتزال العمل بالأهلي



عدلي القيعي عدلي القيعي

أعلن عدلي القيعي، مدير التعاقدات السابق بالقلعة الحمراء، اعتزاله رسميا العمل في النادي الأهلي، خلال ظهوره بقناة ناديه .



وأشار القيعي مقدم برنامج «ملك وكتابة»، عبر قناة الأهلي مع إسلام الشاطر إلى أنه طلب الرحيل في أكثر من مرة، إلا أن محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، كان يرفض الأمر ويؤجله.



وقال «القيعي» خلال ظهوره بقناة النادي الأهلي: «أقول للكابتن الخطيب أنا بقالي 14 سنة وأنت بتهزر معايا تقولي عايزين نعملك ماتش اعتزال، وكل شوية أقولك يالا بينا، تقولي مش وقته يا عدلي، لحد السنة اللي فاتت يا كابتن محمود».

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وأضاف عدلي القيعي: «هذا هو الوقت الصحيح، وأنا بستأذنك إن دلوقتي جاء الوقت للرحيل والاعتزال، وأنت علمتني لحظة الاختيار، أنت لما اخترت تعتزل اعتزلت في أعظم لحظة لك وأنت واخد بطولة ووشك متعور والدنيا دراما ومش عارفين هتجيلك اللحظة دي تاني أو لا، وكنت تقدر تلعب سنه واتنين تانيين».وتابع مدير التعاقدات السابق: «بستأذنك إني أعتزل، وتقبل إعتذاري هذه المرة، وأنا إن كنت أعتزل احتراف النادي الأهلي، لن أعتزل عشقه وتحت أمره في كل شيء، وشكرا لمجلس الإدارة وعليهم أن يقبلوا اعتذاري واعتزالي، والحمد لله مش هلاقي لحظة ولا مباراة اعتزال أجمل من أمس الأول، حينما قرر مجلس الإدارة تكريمي على مجمل أعمالي خلال السنوات الماضية».