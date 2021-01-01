أعلن عدلي القيعي، مدير التعاقدات السابق بالقلعة الحمراء، اعتزاله رسميا العمل في النادي الأهلي، خلال ظهوره بقناة ناديه .
وأشار القيعي مقدم برنامج «ملك وكتابة»، عبر قناة الأهلي مع إسلام الشاطر إلى أنه طلب الرحيل في أكثر من مرة، إلا أن محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، كان يرفض الأمر ويؤجله.
وقال «القيعي» خلال ظهوره بقناة النادي الأهلي: «أقول للكابتن الخطيب أنا بقالي 14 سنة وأنت بتهزر معايا تقولي عايزين نعملك ماتش اعتزال، وكل شوية أقولك يالا بينا، تقولي مش وقته يا عدلي، لحد السنة اللي فاتت يا كابتن محمود».
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التعليقات على على الهواء.. عدلي القيعي يعتذر للخطيب ويعلن اعتزال العمل بالأهلي
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