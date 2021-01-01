ميدو يكشف مخطط الزمالك للإطاحة بـ حمدى النقاز بعد انضمامه رسميا



أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك السابق

كشف أحمد حسام "ميدو" نجم نادي الزمالك السابق، عن مفاجأة اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، للظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز، المنضم حديثًا للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.



وكان الزمالك أعلن تعاقده مع حمدي النقاز، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة في صفقة انتقال حر. وأثارت صفقة النقاز، غضب جماهير القلعة البيضاء، خاصة أن اللعب هرب من صفوف الفريق منذ موسمين، بداعي عدم حصوله على مستحقاته المالية.



وقال ميدو :"حمدي النقاز تنازل عن مستحقاته لدي الزمالك خلال توقيع عقود انتقاله للفريق"، مضيفا:"على مسؤوليتي الشخصية أقولها وأنا أثق من كل كلمة، حمدي النقاز، لن يتواجد مع الزمالك في الموسم المقبل، حيث سيتم عرضه للبيع أو الإعارة وإذا لم يوافق سيتم وضعه فى قائمة الانتظار".

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وأضاف : "أنا أقول حديث، رئيس النادي لن يخرج ويقوله ، ولا يستطيع أن يقول هذا الأمر"، مشيرًا :"حسين لبيب، نجح في إدارة ملف حمدي النقاز (بمعلمة)".وتابع :"حسين لبيب، أنهى ملف النقاز، بأفضل شكل ممكن، وكان من الممكن أن يتم تغريم النادي ٢٢ مليون جنيه يتم دفعهم نهاية هذا الشهر".وأكمل:"لم أقابل حسين لبيب، طوال حياتي قبل توليه مسئولية إدارة الزمالك غير مرتين، لكن علي أن أقول أن لجنته تتعرض لحملات هجوم (ممنهجة) رغم كل ما قدموه للنادي".وعلى جانب أخر ، قال حمدي النقازلاعب نادي الزمالك، إن مشكلته مع نادي الزمالك لم تكن " فلوس" لكنها كانت بسبب المعاملة مع الإدارة الموجودة وقتها في النادي.وأضاف حمدي النقاز خلال لقائه ببرنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة " أم بي سي مصر"، أن من وقت خروجه من النادي ظل في تواصل مع النادي و اللاعبين، موضحاً أنه فسخ عقده مع نادي الزمالك في شهر نوفمبر و من بعدها ظل في مصرلمدة شهر و نصف للتصالح مرة أخرى مع النادي ، قائلاً: "بس ملقتش ناس عايزة تتكلم معايا عشان هما كانو فاكرين لما أنا فسخت عقدي هما ماشيين في الطريق الصح".وأكد " النقاز"، حبه لنادي الزمالك ، قائلاً: " أنا جالي عرض كبير من نادي إتحاد بجدة و بمبلغ كبير ليا و للنادي و ماكونتش عايز أمشي و أسيب نادي الزمالك، و أنا لما بلعب في نادي الزمالك بقدم مستوي كويس وعندي جمهور كبير بيحبني".وتابع "الإدارة السابقة لنادي الزمالك وعدتني بمقدم 50% من قيمة التعاقد و أكتشفت وجود 25% مع تخفيض القيمة الكلية.