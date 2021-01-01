جثث سيدات و مدفع "آر بى جى" وزئبق.. ماذا وجدت العمليات الخاصة في منزل "خُط" قنا؟



"خُط" قنا "خُط" قنا

عثرت قوات الأمن بوزارة الداخلية، بمنزل عنصر إجرامي بعد مصرعه إثر تبادل لإطلاق النيران- أثناء محاولة ضبطه أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة قنا- على كمية كبيرة من الأسلحة المتنوعة.



وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم الأربعاء: أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن قنا، أ تواجد أحد العناصر الإجرامية ("مسجل جنائي-فرض سيطرة" هارب ومحكوم عليه فى 17 جناية (إعدام "قتل عمد"-11 سجن مؤبد-34 سنة سجن "قضايا متنوعة") بإحدى المناطق النائية بدائرة مركز شرطة قنا.



عقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي لاستهدافه، وحال اقتراب القوات ومشاهدته لها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل وتمكنت من السيطرة على الموقف-أسفر ذلك عن مصرعه.

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وأضافت الوزارة في بيانها؛ بتفتيش مسكنة عُثر على (مدفع آر. بي. جي و2 دانة-2 رشاش - 8 بنادق- 2 طبنجة- 4 قنابل يدوية محلية الصنع- 4 هواتف- كمية كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة- صديري واقي- منظار معظم- كمية من مخدر الشابو تزن حوالى كيلو جرام- 4 سيارات "إحداها مُبلغ بسرقتها"- دراجة نارية- زجاجة تحوى مادة "الزئبق"- كمية من البارود الأسود- مبلغ مالي).وباستكمال الفحص وبتفتيش مسكنه بناحية الأشراف الغربية بدائرة مركز شرطة قنا عُثر بداخل إحدى الغرف على جثتي زوجتيه تبين قيامه بقتلهما.