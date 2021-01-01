ماذا دار في أول اجتماع لجهاز المنتخب مع كيروش

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كيروش

شهد اليوم الأربعاء الاجتماع الأول للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر في أعقاب وصول كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للفراعنة.

فماذا دار خلال الاجتماع وما تم الاتفاق عليه؟

حسبما علم FilGoal.com فإن الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر اتفق على الدخول في معسكر مغلق مع خوض مباراة ودية واحدة قبل مباراتي ليبيا.

وتم الاستقرار على خوض المباراة في الـ30 من شهر سبتمبر الجاري أو الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وبعد ذلك لم تستمر الجلسة طويلا واعتذر كيروش عن إكمالها نظرا لمعاناته من الإرهاق بسبب رحلة السفر الطويلة من موزمبيق إلى مصر.

وطلب كيروش من معاونيه الاجتماع غدا الخميس لمناقشة باقي تفاصيل الإعداد لمباراتي ليبيا.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة ليبيا في التاسع والثاني عشر من شهر أكتوبر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.
ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة السادسة بأربع نقاط فيما تتصدرها ليبيا بست نقاط.

المصدر: filgoal

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