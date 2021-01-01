حكم الشرع في النذر بشيء والعجز عن الوفاء به.. فيديو



حكم الشرع في النذر حكم الشرع في النذر

حكم الشرع في النذر بشيء والعجز عن الوفاء به.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.



قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية، من نذر نذرًا لايطيقه ونسيه فكفارته كفارة يمين.



حكم من عجز عن اداء كفارة النذر ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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وأجاب "العجمي" أنه يجب على الإنسان أن يوفى بنذره، فإن لم يستطع وعجز فعليه أن يخرج كفارة يمين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( كفارة النذر كفارة يمين )) فكيفى الإنسان إذا ما نذر وعجز ان يطعم عشرة مساكين.وأشار إلى أن الله عز وجل مدح في كتابه الذين يوفون بالنذر قوله تعالى ( يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ).وتابع: إن الوفاء بالنذر واجب على كل مسلم تعهد بعمل شيء لوجه الله طالما كان مستطيعا لقوله تعالى " يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا" .https://www.facebook.com/watch/?v=876690682962647