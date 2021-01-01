الاحد القادم.. بدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد الملتحقين بجامعة سوهاج

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أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، أنه تحدد يوم الأحد القادم الموافق ١٩ سبتمبر الجاري لبدء توقيع الكشف الطبي على الطلاب والطالبات الجدد المرشحين للالتحاق بالفرق الأولى بمختلف كليات الجامعة عن العام الجامعي الجديد ٢٠٢١ /٢٠٢٢.







وأوضح عبد الخالق أن الكشوف الطبية على الطلاب الجدد ستستمر حتي يوم الأربعاء ٦ أكتوبر القادم، حيث يقوم الطلاب المتقدمين للكشف الطبي بإحضار بطاقة الترشيح الخاصة بهم، ونموذج استمارة الكشف الطبي للجامعة.

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ولفت إلى ضرورة مليء الاستمارة عن طريق كتابة أسم الطالب كاملاً، وأسم الكلية، وإرفاق صورة شخصية، بالإضافة إلى التوجه إلى الكشف الطبي في الموعد والمكان المحدد، وفقاً للجدول الزمني المعلن لكل كلية.وأكد "عبد الخالق" انه تم وضع عدة ضوابط لمنع الزحام والتكدس للحد من إنتشار "فيروس كورونا"، و تطبيق عدد من الإجراءات الوقائية أثناء توقيع الكشف الطبي، بما يساهم في الحفاظ على سلامة وصحة جميع الطلاب المتقدمين، مشددا على ضرورة ارتداء الطالب الكمامة الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعي.جدول مواعيد الكشف الطبي على الطلاب الجدد في جامعة سوهاجوقال رئيس الجامعة، أنه تحدد يوم الأحد الموافق ١٩ سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي علي "طالبات" كليات الهندسة، الطب البيطرى والحاسبات والذكاء الاصطناعي وذلك بالإدارة الطبية بالجامعة الجديدة، وأيضاً "طالبات" كلية الطب البشري بمقر الإدارة الطبية بالجامعة القديمة.أما بالنسبة "للطلاب" فتم تحديد الكشف الطبي لهم يوم الإثنين ٢٠ سبتمبر بنفس الأماكن السابقة، وتحدد يوم الثلاثاء الموافق ٢١ سبتمبر "لطالبات" كليتي التربية والالسن بالإدارة الطبية بالحرم الجامعي الجديد، "وطالبات" كلية الصيدلة بالإدارة الطبية بالمقر القديم.كما سيتم توقيع الكشف الطبي ايضاً علي "طلاب" كليات التربية والالسن و الصيدلة في اليوم التالي الأربعاء ٢٢ من نفس الشهر بنفس الأماكن المخصصة للطالبات، موضحاً انه تم تخصيص يوم الخميس٢٣ سبتمبر "لطالبات" كليتي التربية والاثار بمقر الإدارة الطبية بالحرم الجامعي الجديد، أما "طالبات" كلية العلوم بمقر الإدارة الطبية بالمقر القديم.وبالنسبة "لطلاب" كليتي التجارة والاثار تم تخصيص يوم الاحد الموافق٢٦ سبتمبر لتوقيع الكشف الطبي لهم بمقر الإدارة الطبية بالمقر الجديد، و"طلاب" كلية العلوم بالإدارة الطبية بالمقر القديم للجامعة.وأشار الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الي أنه تم تحديد يوم الإثنين ٢٧ سبتمبر "للطالبات" بكليتي التجارة والحقوق بالإدارة الطبية بالمقر الجديد، وطالبات كلية التمريض بالمقر القديم، ويليه يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ سبتمبر "للطلبة" بنفس الأماكن.وتم تخصيص يوم الأربعاء الموافق ٢٩ سبتمبر "للطالبات" بكليتي التجارة والحقوق بالإدارة الطبية بالمقر الجديد و"طالبات" معهد التمريض بالمقر القديم، اما يوم الخميس الموافق ٣٠ سبتمبر فتم تخصيصه "لطلاب" معهد التمريض لتلقي الكشف الطبي بالإدارة الطبية بالمقر القديم، و"طالبات" كليتي الآداب والزراعة بمقر الإدارة الطبية بالجامعة الجديدة.واضاف "صفا" انه سيتم توقيع الكشف الطبي علي "طلاب" كليتي التربية النوعية والتعليم الصناعي يوم الاحد الموافق ٣ أكتوبر القادم بالإدارة الطبية بالمقر القديم، اما "طلاب" كليتي الآداب والزراعة بالإدارة الطبية بالمقر الجديد، وبالنسبة "للطالبات" تم تخصيص يوم الاثنين الموافق٤ أكتوبر القادم بنفس الأماكن.وجدير بالذكر انه تم تخصيص يومي ٥و٦ أكتوبر القادم لتوقيع الكشف الطبي علي الطلاب المتخلفين عن المواعيد السابقة، وذلك بالإدارة الطبية بالمقر القديم للجامعة.