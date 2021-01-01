جامعة القاهرة تكشف حقيقة وجود غرف عزل بكل كلية

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كشف مصدر مسؤول بـ جامعة القاهرة ، عن حقيقة وجود غرفة عزل بكل كلية من كليات جامعة القاهرة خلال العام الدراسى الجديد 2021-2022 .







وقال المصدر المسؤول خلال تصريح لصدى البلد، إنه يوجد غرف عزل فى الكليات الثلاث علوم وآداب وحقوق وذلك بـ العيادات التابعة للكليات وذلك للتأكد من وجود أعراض الإصابة.

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وأضاف المصدر، أنه فى حالة التأكد من وجود الأعراض يتم نقله بعربة إسعاف مجهزة لمستشفى الطلبة الخاصة بجامعة القاهرة.وكان قد قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة صباح الأربعاء الماضي، بجولة تفقدية لمتابعة سير حملة تطعيم أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والعاملين للوقاية من فيروس كورونا المستجد بجامعة القاهرة.كما شارك فى الجولة الدكتور حسام عبدالغفار أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ود.محمد حسانى مساعد وزير الصحة لشئون المبادرات، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.أكد خالد عبدالغفار أن حملة تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والعاملين ضد فيروس كورونا المستجد بالجامعات، جاءت تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدًا بالتنسيق والتعاون الكامل بين الوزارة ووزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في توفير اللقاح المطلوب للطلاب وتنفيذ حملة التطعيم.وأضاف الدكتور عبدالغفار أن الدولة المصرية توفر اللقاح لكوادر الجامعات المصرية بالمجان، حيث يأتي ذلك استعدادًا لبدء العام الجامعي الجديد؛ لضمان انتظام سير العملية التعليمية بصورة آمنة، وبما يساهم في استعادة الحياة الطبيعية التي تمكن الجامعات من مواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة.وشدد د. عبدالغفار على ضرورة الانتهاء من التطعيم ضد فيروس كورونا المُستجد لجميع مُنتسبي الجامعات قبل بداية العام الدراسي الجديد، واتخاذ كافة الإجراءات المُلزمة لتلقي التطعيم، واعتبارها شرطًا أساسيًا للتواجد داخل الحرم الجامعي، مع الاستمرار في تكثيف الجهود الطبية التي تتسم بالشكل الحضاري والمُنظم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.