تنسيق الجامعات.. تعرف على الكليات المتاحة بـ المرحلة الثالثة قبل انطلاقها

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات 2021 … أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى نتيجة تقليل الرغبات لطلاب الشهادة الثانوية بالمرحلة الأولى والثانية، كما أعلنت وزارة التعليم العالي عن موعد المرحلة الثالثة من التنسيق الإلكترونى.
موعد المرحلة الثالثة من التنسيق الألكترونى
أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي عن موعد انطلاق المرحلة الثالثة من التنسيق الالكترونى لطلاب الثانوية العامة وطلاب الدور الثانى وطلاب الدبلومات الفنية وذلك يوم السبت الموافق 18 سبتمبر وحتى الاثنين الموافق 20 من سبتمبر.
تنسيق
رابط تنسيق المرحلة الثالثة
حددت وزارة التعليم والبحث العلمى رابط موعد لجميع طلاب الثانوية العامة لمراحل التنسيق المختلفة لكتابة الطلاب الرغبات الخاصة بهم للالتحاق بالكليات وهو https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx
عدد طلاب المرحلة الثالثة و الحد الادنى
· العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة الثالثة 205 درجة بنسبة 50% ، بجمالي 42065 طالب الشعبة العلمية ، و 24932 طالب للشعبة الأدبية ، بينما 66997 طالب إجمالي جميع الشعب.
خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2021
يمكن من خلال نفس الخطوات الإلكترونية التي اتبعها طلاب المرحلة الأولى والثانية من التنسيق تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من الحاصلين على الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية وهي:-
تسجيل الدخول عبر موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي من خلال هذا الرابط (من هنا)
اختيار أيقونة المرحلة الثالثة من القائمة الرئيسية للموقع
كتابة تشعيب الطالب ( علمي، أدبي)
كتابة مجموع الطالب ارقام ونسبة مئوية
كتابة بيانات الطالب كاملة (الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...)
النقر على قائمة الكليات المتاحة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية
ملء استمارة التنسيق وكتابة 72 رغبة
الضغط على زر الحفظ
تنسيق الجامعات 2021
الأماكن المتاحة بالمرحلة الثالثة
الشعبة العلمية
كليات الآداب انتساب وانتظام
كليات السياحة والفنادق
المعاهد الفنية للتمريض
كليات التربية الرياضية
كليات التربية النوعية موسيقى – فنية
كليات التربية الفنية
كليات التربية الموسيقية
الكليات التكنولوجية
المعاهد العالية والمتوسطة والخاصة
بعض كليات الزراعة لشعبة الرياضة
كليات التربية تعليم ابتدائي
كليات التربية شعبة طفولة
كليات الحقوق انتساب وانتظام
كليات التربية النوعية
الشعبة الأدبية
بعض كليات التربية تعليم ابتدائي
كليات التربية شعبة الطفولة
كليات السياحة والفنادق
كليات التربية الرياضية
كليات التربية النوعية موسيقي - فنية
كليات التربية الموسيقية
المعاهد العالية والمتوسطة والخاصة
معاهد التابعة للكليات التكنولوجية
تنسيق المرحلة الثالثة
الكليات المتاحة للشعبة الأدبية والدبلومات الفنية
العالي للدراسات الادبية كنج مريوط
العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية
العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية
العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه
العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث
العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية
العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير
العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس
العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال
العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش
العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش
العالي للغات 6 اكتوبر
العالي للغات بمصر جديده
العالي لنظم التجارة الالكترونية سوهاج
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره
العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية
الفراعنة العالي إدارة أعمال
الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر
التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح
التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال
الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم
الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم
الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم
الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية
العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس
العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس
العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس
العالي الفندقى بالاقصر إيجوث
العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده
العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ
العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ
العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول
العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول
العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول
العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط
العالي حاسبات و نظم تجمع أول
العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر
العالي خدمه اجتماعيه المنصوره
العالي خدمه اجتماعيه بنها
العالي خدمه اجتماعيه سوهاج
العالي خدمه إجتماعيه اسوان
العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد
العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة
العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية
العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه
العالي سياحة وفنادق الغردقة
تربية شعبة تربية فنية السويس
(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى
الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)
الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية
العالي سياحه وفنادق 6 اكتوبر
العالي سياحه وفنادق بالإسماعيليةايجوث
العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية
العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم
العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر
العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر
العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر
العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية
العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة
العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا
العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا
الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم
الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم
المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة
المعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنيا
المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى
المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)
التعليقات على تنسيق الجامعات.. تعرف على الكليات المتاحة بـ المرحلة الثالثة قبل انطلاقها
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