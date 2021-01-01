تنسيق الجامعات.. تعرف على الكليات المتاحة بـ المرحلة الثالثة قبل انطلاقها

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تنسيق الجامعات 2021 … أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى نتيجة تقليل الرغبات لطلاب الشهادة الثانوية بالمرحلة الأولى والثانية، كما أعلنت وزارة التعليم العالي عن موعد المرحلة الثالثة من التنسيق الإلكترونى.





موعد المرحلة الثالثة من التنسيق الألكترونى

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي عن موعد انطلاق المرحلة الثالثة من التنسيق الالكترونى لطلاب الثانوية العامة وطلاب الدور الثانى وطلاب الدبلومات الفنية وذلك يوم السبت الموافق 18 سبتمبر وحتى الاثنين الموافق 20 من سبتمبر.



تنسيق

رابط تنسيق المرحلة الثالثة

حددت وزارة التعليم والبحث العلمى رابط موعد لجميع طلاب الثانوية العامة لمراحل التنسيق المختلفة لكتابة الطلاب الرغبات الخاصة بهم للالتحاق بالكليات وهو https://tansik.egypt.gov.eg/application/Certificates/Thanwy/defaultThanwy.aspx

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عدد طلاب المرحلة الثالثة و الحد الادنى· العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة الثالثة 205 درجة بنسبة 50% ، بجمالي 42065 طالب الشعبة العلمية ، و 24932 طالب للشعبة الأدبية ، بينما 66997 طالب إجمالي جميع الشعب.خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة 2021يمكن من خلال نفس الخطوات الإلكترونية التي اتبعها طلاب المرحلة الأولى والثانية من التنسيق تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من الحاصلين على الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية وهي:-تسجيل الدخول عبر موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي من خلال هذا الرابط (من هنا)اختيار أيقونة المرحلة الثالثة من القائمة الرئيسية للموقعكتابة تشعيب الطالب ( علمي، أدبي)كتابة مجموع الطالب ارقام ونسبة مئويةكتابة بيانات الطالب كاملة (الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،...)النقر على قائمة الكليات المتاحة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبيةملء استمارة التنسيق وكتابة 72 رغبةالضغط على زر الحفظتنسيق الجامعات 2021الأماكن المتاحة بالمرحلة الثالثةالشعبة العلميةكليات الآداب انتساب وانتظامكليات السياحة والفنادقالمعاهد الفنية للتمريضكليات التربية الرياضيةكليات التربية النوعية موسيقى – فنيةكليات التربية الفنيةكليات التربية الموسيقيةالكليات التكنولوجيةالمعاهد العالية والمتوسطة والخاصةبعض كليات الزراعة لشعبة الرياضةكليات التربية تعليم ابتدائيكليات التربية شعبة طفولةكليات الحقوق انتساب وانتظامكليات التربية النوعيةالشعبة الأدبيةبعض كليات التربية تعليم ابتدائيكليات التربية شعبة الطفولةكليات السياحة والفنادقكليات التربية الرياضيةكليات التربية النوعية موسيقي - فنيةكليات التربية الموسيقيةالمعاهد العالية والمتوسطة والخاصةمعاهد التابعة للكليات التكنولوجيةتنسيق المرحلة الثالثةالكليات المتاحة للشعبة الأدبية والدبلومات الفنيةالعالي للدراسات الادبية كنج مريوطالعالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إداريةالعالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإداريةالعالي للدراسات النوعية واللغات جيزهالعالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوثالعالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإداريةالعالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قيرالعالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامسالعالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمالالعالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبرالعالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريشالعالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريشالعالي للغات 6 اكتوبرالعالي للغات بمصر جديدهالعالي لنظم التجارة الالكترونية سوهاجالعبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة ادارهالعبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإداريةالفراعنة العالي إدارة أعمالالأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبرالتكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروحالتكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمالالجزيرة العالي شعبة تجارة المقطمالجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطمالجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطمالدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإداريةالعالى للعلوم الادارية بلقاس دقهليةالعالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات اداريةالعالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامسالعالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامسالعالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامسالعالي الفندقى بالاقصر إيجوثالعالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامسالعالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديدهالعالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخالعالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخالعالي تسويق شعبة تسويق تجمع أولالعالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أولالعالي تسويق شعبة نظم تجمع أولالعالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياطالعالي حاسبات و نظم تجمع أولالعالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبرالعالي خدمه اجتماعيه المنصورهالعالي خدمه اجتماعيه بنهاالعالي خدمه اجتماعيه سوهاجالعالي خدمه إجتماعيه اسوانالعالي خدمه إجتماعيه بور سعيدالعالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبةالعالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإداريةالعالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزهالعالي سياحة وفنادق الغردقةتربية شعبة تربية فنية السويس(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزىالاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمهالأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبةالأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إداريةالعالي سياحه وفنادق 6 اكتوبرالعالي سياحه وفنادق بالإسماعيليةايجوثالعالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندريةالعالي قاهرة سياحة وفنادق مقطمالعالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبرالعالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البرالعالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البرالعالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإداريةالعالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قيرالعالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبةالعالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إداريةالعالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطاالعالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطاالفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرمالفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرمالمصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدةالمعهد التكنولوجى العالى للإعلام بالمنياالمعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزىالمعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)