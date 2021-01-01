متى تحتاج لإجراء منظار الجهاز الهضمى العلوى؟

منظار الجهاز الهضمى العلوى هو اختبار إشعاعى يستخدم لتصوير الجهاز الهضمى العلوى والمرىء والمعدة والاثنى عشر، ويمكن لمنظار الجهاز الهضمى اكتشاف الأمراض التى تصيب هذه المنطقة، وفى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على التوقيت الذى تحتاج فيه لإجراء منظار الجهاز الهضمى، بحسب موقع " medicinenet".
ما هو منظار الجهاز الهضمى العلوى؟
منظار الجهاز الهضمى العلوى هو اختبار يستخدم فيه الطبيب الأشعة السينية وسائل الباريوم لعرض الجهاز الهضمى العلوى، سيجعل الباريوم الجهاز الهضمي العلوي أكثر وضوحًا في الأشعة السينية.
كيف يتم إجراء منظار الجهاز الهضمى؟
يتضمن منظار الجهاز الهضمى ملء المرىء والمعدة والأمعاء الدقيقة بمادة سائلة بيضاء (الباريوم)، ويكشف عن أمراض مثل القرحة والأورام وفتق الحجاب الحاجز والتندب والانسداد والتشوهات في الجدار العضلي للأنسجة المعدية المعوية.
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