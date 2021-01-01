متى تحتاج لإجراء منظار الجهاز الهضمى العلوى؟



منظار الجهاز الهضمى العلوى منظار الجهاز الهضمى العلوى

منظار الجهاز الهضمى العلوى هو اختبار إشعاعى يستخدم لتصوير الجهاز الهضمى العلوى والمرىء والمعدة والاثنى عشر، ويمكن لمنظار الجهاز الهضمى اكتشاف الأمراض التى تصيب هذه المنطقة، وفى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على التوقيت الذى تحتاج فيه لإجراء منظار الجهاز الهضمى، بحسب موقع " medicinenet".



ما هو منظار الجهاز الهضمى العلوى؟

منظار الجهاز الهضمى العلوى هو اختبار يستخدم فيه الطبيب الأشعة السينية وسائل الباريوم لعرض الجهاز الهضمى العلوى، سيجعل الباريوم الجهاز الهضمي العلوي أكثر وضوحًا في الأشعة السينية.





كيف يتم إجراء منظار الجهاز الهضمى؟

يتضمن منظار الجهاز الهضمى ملء المرىء والمعدة والأمعاء الدقيقة بمادة سائلة بيضاء (الباريوم)، ويكشف عن أمراض مثل القرحة والأورام وفتق الحجاب الحاجز والتندب والانسداد والتشوهات في الجدار العضلي للأنسجة المعدية المعوية.

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يتضمن الاختبار استخدام أداة صغيرة ومرنة لفحص المرىء والمعدة والأمعاء الدقيقة العلوية.الفحص آمناً ليس مؤلمًا، ولكن يستخدم التخدير لمنع التقيؤ أثناء العملية.لا تأكل أو تشرب أو تدخن أو تمضغ العلكةمن أجل رؤية الجهاز الهضمي العلوي بوضوح، سيطلب منك طبيبك على الأرجح ألا تأكل أو تشرب أو تدخن أو تمضغ العلكة خلال الثمانى ساعات التى تسبق إجراء منظار الجهاز الهضمى العلوى.تحدث مع طبيبكيجب أن تتحدث مع طبيبك حول أي حالة طبية لديك وجميع الأدوية والفيتامينات والمكملات التى تتناولها سواء بوصفة طبية أو من غير.يجب على الحامل إخطار الطبيب وطاقم الأشعة، حيث توجد مخاطر محتملة على الجنين عند التعرض للإشعاع.لماذا يتم إجراء منظار الجهاز الهضمي العلوي؟يسمح هذا الإجراء لطبيبك بالبحث عن أسباب:- ألم البطن- صعوبة أو ألم فى البلع- نزيف الجهاز الهضمى- القىء والغثيان- حرقة المعدة- فقدان الوزن غير المبرر