بخلاف الشفاه والجهاز التناسلي.. أعراض وأسباب هربس العين.. وطرق علاجه



هربس العين هربس العين

قد تشعر بالغرابة عند سماع هربس العين.. وتتساءل هل يصيب الهربس العين أيضا.. وغالبا لا يصيب فيروس الهربس الأطفال فقط بل انه يصيب الكبار أيضا، وفي السطور التالية سنوضح أسباب وأعراض هربس العين، وطرق علاجه والوقاية منه.









وقال الدكتور أحمد عايد أخصائي طب و جراحة العيون، ان فيروس هربس العين وهو يُسمى أيضًا الهربس البصري عبارة عن عدوى فيروسية تصيب العين نتيجة الإصابة بفيروس الهربس البسيط من النوع الأول، و هو نفس الفيروس الذي يسبب قرح البرد حول الفم والشفتين.

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أسباب الإصابة بهربس العينوتابع الدكتور احمد عايد في تصريح خاص لموقع “صدى البلد" الإخباري، انه عادةً ما ينتقل فيروس الهربس الذي يسبب هربس العين عن طريق الفم، غالبًا ما لا تسبب عدوى هذا الفيروس الأصلية أي أعراض.لا يصيب الأطفال فقط.. الهربس مرض مضاعفاته خطيرة تتسبب فيه عادات بسيطة .. وهذه الحالات أكثر عرضة للإصابةيؤدي للوفاة.. أسباب وأعراض الهربس الفموي لدى الأطفاللكن بالنسبة للبعض، فقد أكد عايد، انه ينتج فيروس الهربس قرحًا مؤلمة في الفم أو حوله تستمر عادة لمدة أسبوع أو أكثر، وتتلاشى الأعراض تدريجيًا حيث يتراجع الفيروس إلى أعصاب الوجه تحت الجلد ويصبح غير نشط (خاملاً).وأفاد أخصائي طب و جراحة العيون، انه يمكن لـ هربس العين أن يظل خاملاً داخل الأعصاب طوال الحياة، ولا يسبب مشكلات واضحة، ولكن بعد مرور أشهر أو حتى سنوات على الإصابة، يمكن لبعض الضغوطات إعادة تنشيط هذا الفيروس، مما يسبب قرح البرد (الهربس الفموي) أو عدوى العين (هربس العين أو الهربس البصري)، ومن أبرز هذه الضغوطات ما يلي :الاضطرابات العاطفيةالتعرض المفرط لضوء الشمسالحميهربس العينأعراض هربس العينوأوضح عايد، ان أعراض هربس العين يسبب التهاب في القرنية نتيجة حدوث تهيجًا أو ألمًا مفاجئًا وشديدًا في العين، وقد تصبح القرنية غائمة مما يؤدي إلى الرؤية المشوشة، بالإضافة إلى بعض أعراض أخرى لهربس العين، ومن أبرزها :التورم حول العينإفراز الدموعالشعور بوجود أجسام غريبةاحمرار العينالحساسية من الضوءوأشار عايد، انه عادة ما يصيب هربس العين عينًا واحدة فقط، ولكن يمكن أن يصيب كلتا العينين في حالات قليلة، وإذا تُرك هربس العين دون علاج، فيمكن أن يسبب قرحة القرنية وتندب القرنية الذي يمكن أن يسبب فقدان البصر الدائم.علاج هربس العينوأضاف عايد، إلى انه عند الإصابة بـ الهربس البصري، ويمكن لأخصائي العيون أن يصف الأدوية المضادة للفيروسات للمساعدة في السيطرة على الفيروس ومنع تلف القرنية، وقد تكون هذه الأدوية في شكل قطرات أو مراهم أو أدوية عن طريق الفم، اعتمادًا على مكان هربس العين وشدته.واختتم عايد حديثة، انه إذا كان الشخص يعاني من تندب القرنية وفقدان الرؤية بسبب الهربس البصري، فغالبًا ما يمكن لجراحة زرع القرنية استعادة بعض النظر أو كل النظر.