علاج منزلي لجرثومة المعدة في وقت قصير



جرثومة المعدة جرثومة المعدة

تحدث عدوى جرثومة المعدة أو جرثومة الملوية البوابية عندما تصيب بكتيريا الملوية البوابية معدتك، ويحدث هذا عادة أثناء الطفولة، ولكن يمكن أن تصيب جرثومة المعدة كبار السن.







وقد تكون عدوى الملوية البوابية التي تصيب جرثومة المعدة سببًا شائعًا للقرحة الهضمية ، وقد تكون موجودة في أكثر من نصف الأشخاص في العالم.

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علاج جرثومة المعدة وهي التي تعرف طبيا باسم بعدوى البكتيريا الملوية البوابية (H. pylori)، انتشر فى الآونة الأخيرة معاناة الكثير من الأشخاص من جرثومة المعدة وخاصة انها تكثر الإصابة بـ جرثومة المعدة في مرحلة الطفولة، وفيما يلي سنتحدث عن علاج جرثومة المعدة، والتي تعد أحد الأسباب الشائعة للإصابة بالقرح الهضمية لدى نصف تعداد سكان العالم.1- أعراض جرثومة المعدة بالتفصيلولا يدرك معظم الناس أنهم مصابون بعدوى الملوية البوابية ، لأنهم لا يمرضون أبدًا، لذلك إذا ظهرت عليك علامات وأعراض القرحة الهضمية فأنت مصاب بجرثومة المعدة.لن تظهر على معظم المصابين بعدوى الملوية البوابية أي علامات أو أعراض، ولكن يمكن أن تظهر بعض الأعراض لعدوى جرثومة المعدةعندما تظهر العلامات أو الأعراض مع عدوى الملوية البوابية ، فقد تشمل:وجع أو ألم حارق في بطنكألم في البطن يزداد سوءًا عندما تكون معدتك فارغةغثيانفقدان الشهيةكثرة التجشؤالانتفاخفقدان الوزن غير المقصود2- علاج جرثومة المعدة بالأدويةيمكن علاج جرثومة المعدة بالأدوية والمضادات الحيوية، ولكن يجب الحصول على علاج من الطبيب المعالج، حيث ان الطبيب هو من سيقرر العلاج الأمثل، والذي يتناسب مع حالتك، وقد يشمل علاج جرثومة المعدة بالأدوية، ما يلي :1- مثبطات مضخات البروتونويمكن علاج جرثومة المعدة بهذه الأدوية، حيث انها تحد من إنتاج حمض المعدة، بعض أمثلة مثبطات مضخات البروتون، هي: أوميبرازول (بريلوسيك وغيره) ، إيسوميبرازول (نيكسيوم وغيره)، ولانسوبرازول (بريفاسيد وغيره) وبانتوبرازول (بروتونيكس وغيره).2- حاصرات الهيستامين (H-2)يساعد استخدام هذه الأدوية في علاج جرثومة المعدة، حيث انها تعمل كمحفز لإنتاج الحمص تسمى الهيستامين، ومن الأمثلة على ذلك السايميتيدين (تاجاميت).3- ساليسيلات البزموتويشتهر هذا النوع في علاج جرثومة المعدة أكثر باسم بيبتو بيزموت، ويعمل عن طريق تغليف القرحة وحمايتها من حمض المعدة.العسل يمكنه القضاء على البكتيريا بمفرده. يقترح الباحثون أن استخدام العسل مع العلاجات القياسية قد يقصر وقت العلاج.3- زيت الزيتونقد يعالج زيت الزيتون أيضًا جرثومة المعدة فيحتوي زيت الزيتون على خصائص قوية مضادة للجراثيم وباكتيريا المعدة.4- جذر عرق السوسجذر عرق السوس لا يقتل البكتيريا بشكل مباشر ، ولكن على الرغم من ذلك يمكن أن يساعد في منعها من الالتصاق بجدران الخلايا.5- الثوميحتوي الثوم على الكثير من الفوائد وخصائص مضادة للبكتيريا التي يمكن أن تعالج جرثومة المعدة أو تقلل من حدة الأعراض .4- علاج جرثومة المعدة بالأعشاب1- الحليبويقضي الحليب على جرثومة المعدة، وذلك لما يحتوي من مضادات حيوية تساهم في علاج جرثومة المعدة.2- البروكليويعمل البروكلي على علاج جرثومة المعدة، حيث أن براعم البروكلي تقلل من التهاب المعدة، كما تحد من انتشار البكتيريا، والإصابة بالقرحة.3- الصبارويعتبر الصبار علاج فعال لجرثومة المعدة، ويمنع من الأعراض التي تسبب بها جرثومة المعدة مثل: الإمساك، وآلام المعدة، والغثيان، والقيء.5- علاج جرثومة المعدة عند الأطفال بالأدويةجرثومة المعدة نوع من البكتيريا، يمكن أن تدخل هذه الجراثيم جسمك وتعيش في الجهاز الهضمي، ومع الوقت يمكن أن تسبب تقرحات في بطانة المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة، ومن الخطر أنها تؤدي إلى الإصابة بسرطان المعدة.هناك بعض الأدوية التي تساعد في الشفاء من جرثومة المعدة، ولكن نود أن ننوه أن يجب الرجوع إلى الطبيب المعالج لعدم حدوث أي مضاعفات.1- مثبطات مضخات البروتونمثبطات مضخات البروتون نوع من الأدوية التي تعمل على علاج جرثومة المعدة من خلال الحد إنتاج حمض المعدة، ومنها أوميبرازول، إيسوميبرازول، ولانسوبرازول، وبانتوبرازول.2- حاصرات الهيستامين (H-2)ويمكن علاج جرثومة المعدة باستخدام هذه الأدوية، حيث انها تعمل كمحفز لإنتاج الحمص تسمى الهيستامين، ومن الأمثلة على ذلك السايميتيدين (تاجاميت).3- ساليسيلات البزموتويشتهر هذا النوع في علاج جرثومة المعدة أكثر باسم بيبتو بيزموت، ويعمل عن طريق تغليف القرحة وحمايتها من حمض المعدة.ونود أن نذكركم أن جميع المعلومات الواردة في التقرير ما هي إلا أبحاث ودراسات علمية فقط.6- متى تموت جرثومة المعدةيحتار الكثير من الأشخاص حول مدة علاج جرثومة المعدة، ولكن لا يوجد وقت محدد لعلاج جرثومة المعدة، ولكن يمكن ان تساعد بعض طرق العلاج في أن تقلل عدد البكتيريا في المعدة ولكنها وفى المقابل وفقا للعديد من الدراسات فشلت الكثير من العلاجات في القضاء عليها نهائيًا لذا يجب التأكد من التحدث مع طبيبك قبل البدء في نظام العلاج الطبيعي و لا يجب استبدال العلاج الموصى به لبكتيريا الملوية البوابية بعلاجات طبيعية.