تحضير مكرونة بالدجاج والصوص الأحمر بطريقة سهلة وسريعة



مكرونة بالدجاج والصوص الأحمر مكرونة بالدجاج والصوص الأحمر



طريقة عمل مكرونة بالدجاج والصوص الأحمر، تقدمها الشيف غادة التلي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الدجاج .



مقادير عمل مكرونة بالدجاج والصوص الأحمر

1 كيس مكرونة

4 صدور دجاج بصل

3 فص ثوم

نصف كوب زيتون أسود

1 كوب مشروم

1 مكعب مرق

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1 كوب عصير طماطم

1 فلفل أخضر

1 فلفل أحمر

1 ملعقة صغيرة زعتر

نصف كوب ريحان

4 ملعقة كبيرة

زيت زيتون

ملح وفلفل

جبنة بارميزان مبشورة للوجه

طريقة عمل مكرونة بالدجاج والصوص الأحمر

* في حلة على النار يوضع زيت زيتون تقطع صدور الدجاج مكعبات متوسطة وتوضع في الحلة لتأخذ لون



* يضاف البصل المفروم ويقلب مع الدجاج يضاف الثوم المفروم وملح وفلفل ويضاف الفلفل الأخضر والأحمر والمشروم و يضاف عصير الطماطم والصلصة ويقلب الخليط جيدا

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* يغطى الخليط بالماء ويترك ليغلي وتضاف المكرونة مع الزعتر والريحان الى الخليط السابق و تزين بالجبنة والزيتونتحضير مكرونة بالدجاج والصوص الأحمر* في طاسة على النار يوضع زيت مع البصل المفروم وثوم مفروم وزعتر مفروم وملح وفلفل* تضاف إليه قطعة زبدة وعصير الطماطم والصلصة ورشة سكر* تضاف المكرونة المسلوقة وتقلب جيدا* تقدم المكرونة مع رشة جبنة مبشورمقادير عمل مكرونة بالدجاج والصوص الأحمرمكونات المكرونة بالصوص الأحمرمكرونة اسباجيتيعصير طماطمصلصة طماطمبصل مفرومثوم مفرومزعتر طازجسكرجبنة رومي مبشورةملحفلفلزبدةزيتطريقة عمل مكرونة بالدجاج والصوص الأحمر* في حلة على النار يوضع زيت زيتون تقطع صدور الدجاج مكعبات متوسطة وتوضع في الحلة لتأخذ لون* يضاف البصل المفروم ويقلب مع الدجاج يضاف الثوم المفروم وملح وفلفل ويضاف الفلفل الأخضر والأحمر والمشروم و يضاف عصير الطماطم والصلصة ويقلب الخليط جيدا* يغطى الخليط بالماء ويترك ليغلي وتضاف المكرونة مع الزعتر والريحان الى الخليط السابق و تزين بالجبنة والزيتون