شاهد طريقة عمل مكرونة بالزبادي للشيف سلوى شلبي

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مكرونة بالزبادي


عرض برنامج "حياتك صحتك"، على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، طريقة عمل المكرونة بصوص الزبادى.



مقادير وصفة عمل المكرونة بصوص الزبادى:

½ كيلو معكرونة مسلوقة

4 فصوص ثوم مفروم

1 علبة زبادي

3 ملاعق زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

½ ملعقة ملح، ½ملعقة فلفل، ½ ملعقة بهارات

طريقة عمل مكرونة بالزبادي:

1- حمّري الثوم في الزيت حتى يصفر.

2- اخلطي الزبادي، البقدونس، الثوم والتوابل وقلّبيها جيداً.

3- اسكبي الخليط فوق المعكرونة المسلوقة وقدّميها

المصدر: elbalad

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