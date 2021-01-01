شاهد طريقة عمل مكرونة بالزبادي للشيف سلوى شلبي



مكرونة بالزبادي مكرونة بالزبادي



عرض برنامج "حياتك صحتك"، على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، طريقة عمل المكرونة بصوص الزبادى.







مقادير وصفة عمل المكرونة بصوص الزبادى:

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½ كيلو معكرونة مسلوقة4 فصوص ثوم مفروم1 علبة زبادي3 ملاعق زيت زيتون1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم½ ملعقة ملح، ½ملعقة فلفل، ½ ملعقة بهاراتطريقة عمل مكرونة بالزبادي:1- حمّري الثوم في الزيت حتى يصفر.2- اخلطي الزبادي، البقدونس، الثوم والتوابل وقلّبيها جيداً.3- اسكبي الخليط فوق المعكرونة المسلوقة وقدّميها