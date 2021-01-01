شاهد طريقة عمل مكرونة بالزبادي للشيف سلوى شلبي

مكرونة بالزبادي
عرض برنامج "حياتك صحتك"، على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، طريقة عمل المكرونة بصوص الزبادى.
مقادير وصفة عمل المكرونة بصوص الزبادى:
½ كيلو معكرونة مسلوقة
4 فصوص ثوم مفروم
1 علبة زبادي
3 ملاعق زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
½ ملعقة ملح، ½ملعقة فلفل، ½ ملعقة بهارات
طريقة عمل مكرونة بالزبادي:
1- حمّري الثوم في الزيت حتى يصفر.
2- اخلطي الزبادي، البقدونس، الثوم والتوابل وقلّبيها جيداً.
3- اسكبي الخليط فوق المعكرونة المسلوقة وقدّميها
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