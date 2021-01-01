موجة حارة جديدة لمدة 72 ساعة.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة



موجة حارة جديدة موجة حارة جديدة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة، بداية من الخميس وحتى الثلاثاء المقبل.







حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

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وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، بخصوص طقس الـ 6 أيام القادمة، سوف يظل لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل الحرارة على باقي الانحاء.موجة حارة لمدة 72 ساعةوقالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل، سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى أربع درجات مئوية، يستمر هذا الارتفاع بحسب جدول درجات الحرارة، حتى يوم الثلاثاء المقبل، أي أن الموجة الحارة تكون لمدة 72 ساعة على البلاد.أما عن مجمل أحوال طقس الـ 6 أيام القادمة، تكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما تظهر السحب المنخفضة في الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا.أمطار غدا بالسواحل والدلتاوبحسب هيئة الأرصاد، فيكون هناك نشاط للرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، ولكن يؤدي هذا النشاط إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط بقيم تتراوح ما بين متران إلى متران ونصف.وحول فرص سقوط الأمطار خلال طقس الـ 6 أيام القادمة، يشهد غدا الخميس، فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.