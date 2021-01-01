بعد القبض على المتهمين .. العقوبة المنتظرة في واقعة فيديو السجود للكلب



واقعة فيديو السجود للكلب واقعة فيديو السجود للكلب

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس الطبيب الذي صور واقعة التعدي على ممرض بمستشفى خاص، حيث تمكنت الشرطة، أمس الاثنين، من تنفيذ أمر النيابة العامة بضبط الطبيب الهارب الذي صور المقطع المتداول “اسجد لكلبي”.



وباستجوابه أنكر ما نُسب إليه من اتهام مدعيًا قبول المجني عليه مثل المزاح المصوَّر، وهو ما نفاه المجني عليه بدوره، مقرًّا بصحة تصويره المقطع المشار إليه نافيًا نشره، مدعيًا اختراقَ هاتفه منذ فترة مما قد يكون السبب في نشر المقطع دون علمه.



وفيما يلي نستعرض العقوبة المتوقعة للطبيب مصور الواقعة وفقا للقانون.

"الحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس".. هكذا نص الدستور في المادة 57 من بابه الثالث، كما ذكر فى المادة 60 أن لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون.

