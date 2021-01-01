الداخلية تضبط أسلحة وسبائك ذهبية وآثار فرعونية داخل فيلا بـ التجمع الأول



الداخلية تضبط أسلحة وسبائك ذهبية وآثار فرعونية الداخلية تضبط أسلحة وسبائك ذهبية وآثار فرعونية

عثرت أجهزة وزارة الداخلية على كميات من الذهب والأثار الفرعونية والأسلحة داخل فيلا بالتجمع الأول.







وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية، قيام تشكيل عصابي مكون ٧ أفراد بالنصب والإحتيال على الأشخاص راغبى شراء الآثار الفرعونية بعد استدراجهم إلى فيلا فى التجمع الأول وتجميع المسروقات ، تم ضبطهم وجار عرضهم علي النيابة العامة للتحقيق .

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فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية قيام شخص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة وله محل سكن آخر بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة بإنتحال صفة شخص آخر، وقيامه بالإشتراك مع 6 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى بالنصب والإحتيال على الأشخاص راغبى شراء الآثار الفرعونية بعد إستدراجهم إلى إحدى الفيلات الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ، والتى قام المتهم بإستئجارها لعرض التماثيل الفرعونية المقلدة الموجودة بداخلها وكميات من العملات المقلدة .مضبوطات فيلا التجمع الخامسوبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة استهدفت أجهزة وزارة الداخلية الفيلا المشار إليها وأمكن ضبطهم ، وعثر بحوزة المتهم الأول ( بطاقتان رقم قومى ورخصة قيادة بإسم أحد الأشخاص ومثبت عليها صورة المتهم مزورين – كارنيهان مزوران بإسم أحد الأشخاص منسوب صدورهما لجهات حكومية ودولية – مجموعة من الأوراق خالية البيانات منسوب صدروها لإحدى الجهات الحكومية – جواز سفر مزور منسوب صدروه إلى إحدى الدول بإسم أحد الأشخاص ومثبت عليه صورة المتهم – جهاز لاب توب مزود بطابعة وماسح ضوئى يستخدمهم المتهم فى تزوير المحررات المشار إليها ) .وبإستكمال تفتيش الفيلا من قبل أجهزة وزارة الداخلية تم العثور على (2 طبنجة غير مرخصة – عدد من الطلقات من ذات العيار – 3 طبنجات صوت بكل طبنجة خرينة تحوى عدد 5 طلقات من ذات العيار – 2 جهاز لاسلكى خاص بأفراد حراسة المتهم – كمية من مخدر الشابو "الآيس" بقصد الإتجار – مجموعة كبيرة من التماثيل والقطع مختلفة الأشكال والأحجام يشتبه فى أثريتها – 104 سبيكة ذهبية زنة السبيكة الواحدة 100 جرام "يشتبه أن يكون ذهباً مقلد" – كمية من العملات "الأجنبية- الوطنية" – سيارة – 11 هاتف محمول) .وبمواجهة المتهمين أمام جهات وزارة الداخلية أقروا جميعاً بنشاطهم الإجرامى ، حيث أقر المتهم الأول بقيامه بتزوير المستندات والعملات الأجنبية المقلدة المضبوطة بإستخدام الأجهزة المضبوطة بحوزته ، وإستخدامه باقى المتهمين للعملات والتماثيل الفرعونية للنصب والإحتيال على الضحايا ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم .