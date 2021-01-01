معلومات لا تعرفها عن جهاز Fire TV 4K Max

أعلنت شركة أمازون عن إطلاق جهاز بث الوسائط Fire TV 4K Max الجديد بسعر يبلغ نحو 60 دولارا أمريكيا.
وأوضحت الشركة الأمريكية أن الجهاز Fire TV 4K Max الجديد يدعم دقة الوضوح 4K، والعديد من التقنيات الحديثة مثل تقنية Wi-Fi 6 وتقنية Dolby Vision وتقنية HDR10 وتقنية HDR10+ وتقنية Dolby Atmos، بالإضافة إلى المساعد الصوتي (Alexa الجيل الثالث).
جدير بالذكر أنه يتم توصيل الجهاز Fire TV 4K Max بالتلفاز عبر منفذ HDMI، ويتم إمداده بالتيار الكهربائي عبر منفذ USB.
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