

معلومات لا تعرفها عن جهاز Fire TV 4K Max معلومات لا تعرفها عن جهاز Fire TV 4K Max

أعلنت شركة أمازون عن إطلاق جهاز بث الوسائط Fire TV 4K Max الجديد بسعر يبلغ نحو 60 دولارا أمريكيا.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن الجهاز Fire TV 4K Max الجديد يدعم دقة الوضوح 4K، والعديد من التقنيات الحديثة مثل تقنية Wi-Fi 6 وتقنية Dolby Vision وتقنية HDR10 وتقنية HDR10+ وتقنية Dolby Atmos، بالإضافة إلى المساعد الصوتي (Alexa الجيل الثالث).



جدير بالذكر أنه يتم توصيل الجهاز Fire TV 4K Max بالتلفاز عبر منفذ HDMI، ويتم إمداده بالتيار الكهربائي عبر منفذ USB.

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أعلنت شركة مايكروسوفت أن مساعد "Alexa" الصوتي الذي طورته شركة أمازون بات متاحا في أنظمة ويندوز 10 "Windows 10" المخصصة لتشغيل الحواسب.وسيمكن هذا المساعد المستخدمين من استعمال الأوامر الصوتية للقيام بالعديد من المهام، كضبط المنبه، وإنشاء قوائم التذكير، والاستفسار عن حالة الطقس، أو فتح الملفات المختلفة والتعرف على محتوياتها، وفتح صفحات ومواقع الإنترنت.وما زال هذا المساعد يفتقد -وفقا لخبراء- إلى العديد من الميزات؛ فهو لا يمكّن المستخدم من تشغيل ملفات الموسيقى والفيديو أو التحكم بها، كما لا يمكّنهم من إجراء المكالمات عبر تطبيقات الاتصال.