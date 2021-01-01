

إطلاق لعبة Gran Turismo 7 لأجهزة بلايستيشن 4 و5 في مارس 2022 إطلاق لعبة Gran Turismo 7 لأجهزة بلايستيشن 4 و5 في مارس 2022

أكدت شركة سوني أنها ستطلق لعبة Gran Turismo 7 لأجهزة PS4 وPS5 يوم 4 من شهر مارس 2022، وقامت الشركة بنشر مقطع دعائي جديد يسمح لنا بإلقاء نظرة على عمق العروض التي يقدمها الإصدار الأخير من لعبة Gran Turismo الشهيرة والحائزة على العديد من الجوائز.



وكانت الشركة قد أكدت أن اللعبة لن تأتي في عام 2021 وستتأخر حتى عام 2022 في وقت سابق من هذا العام، وفي وقت سابق من هذا العام قال مصمم ألعاب الفيديو الياباني Kazunori Yamauchi «إن محبي ألعاب القيادة والسباق يجب أن يتوقعوا تجربة كاملة مماثلة لتجربة الألعاب السابقة في السلسلة مع بعض الإضافات التي ستجعله ممتازة للغاية».



لعبة Gran Turismo 7 ستتميز بعدد كبير من السيارات المثيرة بما في ذلك سيارة بورش 917 الاختبارية الحديثة والتي تجعل من فورد جي تي مراجع في جران توريزمو 4 (2004) وهناك أيضا مجموعة من السيارات الكلاسيكية بما في ذلك Mercedes-Benz CLK GTR LM وNissan Skyline GT‑R الأصلية والجيل الأول من Honda NSX بالإضافة إلى كاسترول تويوتا سوبرا جي تي 500 ودودج فايبر إل إم ومازدا إم إكس ‑5 ورينو سبورت كليو في 6 وبورش 356.

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سيكون أحد العناصر الرئيسية في Gran Turismo 7 لأجهزة بلايستيشن 5 وبلايستيشن 4 هو نظام الطقس والمناخ الديناميكي المعقد الذي أنشأه المطورون باستخدام البيانات التي تم الحصول عليها من وكالة ناسا نفسها حيث سيتمكن اللاعبون حتى من الوصول إلى متجر التخصيص من أجل صيانة المركبات وإصلاحها وتعديلها، وأيضا سيتم تضمين محرر ألوان معقد يتيح لك إمكانية إنشاء التصميم المثالي لسيارة السباق التي تحلم بها.وعلاوة على ذلك فإن المقطع الدعائي الذي تم نشره من قبل شركة سوني يعرض سلسلة من مسارات السباق ومناظر المدينة في Gran Turismo 7 بالإضافة إلى العديد من الخصائص والإضافات التي تم تضمينها في اللعبة والتي تعد بتقديم تجربة متفوقة مصممة خصيصا لعشاق السيارات والقيادة.