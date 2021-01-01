يوسف الحسيني لـ عدلي القيعي : اللي حصل من سيادتك إمبارح ميصحش|فيديو



عدلي القيعي عدلي القيعي

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن المهندس عدلي القيعي كان زعلان إنني حضنت لوجو الزمالك، أنا عملت كدة .. أنا زملكاوي هحضن لوجو إيه برشلونة.!.







وأضاف يوسف الحسيني خلال تقديمه برنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصرية”: “أنا راجل أحبك وأحترمك وأولادك أصحابي واللي حصل من سيادتك إمبارح ميصحش”

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شخصية لك قيمة وتاريخوتابع يوسف الحسيني، أنني ألوم عليك، لأنني أحترمك، لأن أنت شخصية لك قيمة وتاريخ.