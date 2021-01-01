تعالج 24 مرضا.. تناول كوبا من الحليب مع القرنفل على الريق

نصحت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتناول ملعقة من القرنفل على الريق مع كوب من الحليب.
يحتوى القرنفل على نسبة عالية من المعادن ، بما فيها الحديد والماغنسيوم والفسفور والصوديوم والكالسيوم وحمض الهيدروكلوريك والبوتاسيوم، والفيتامينات A ,C , K كما أنه غنيٌ بالمنجنيز.
فوائد القرنفل
ونصحت خبيرة التغذية بتناول ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون على الريق مع كاس من الحليب تعالج :
1- العقم .
2- الضعف الجنسي .
3- ضعف القلب والمعدة والكبد والطحال والكلى .
4- روماتيزم القلب والمفاصل .
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