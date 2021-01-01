تعالج 24 مرضا.. تناول كوبا من الحليب مع القرنفل على الريق

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الحليب مع القرنفل

نصحت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتناول ملعقة من القرنفل على الريق مع كوب من الحليب.

يحتوى القرنفل على نسبة عالية من المعادن ، بما فيها الحديد والماغنسيوم والفسفور والصوديوم والكالسيوم وحمض الهيدروكلوريك والبوتاسيوم، والفيتامينات A ,C , K كما أنه غنيٌ بالمنجنيز.

فوائد القرنفل
ونصحت خبيرة التغذية بتناول ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون على الريق مع كاس من الحليب تعالج :
1- العقم .
2- الضعف الجنسي .
3- ضعف القلب والمعدة والكبد والطحال والكلى .
4- روماتيزم القلب والمفاصل .

5- آلام المفاصل .
6- الربو والبلغم والسعال وانسداد الأنف .
7- الفواق (الزغطة) .
8- ضعف الهضم .

9- ضعف الذاكرة وسوء الفهم .
10- الغازات في المعدة والأمعاء .
11- ضعف عضلات المثانة والتبول اللاإرادي وسلس البول .
12- ضعف اللثة والأسنان وآلامهما .
13- الضعف العام والخمول .
14- ضعف الدورة الشهرية .

15- ضعف النظر والعين (كحلاً) .
16- حب الشباب والالتهابات الجلدية ولدغات الحشرات .
17- ينظم سكر الدم ويحافظ على مستوياته .
18- نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية .
19- آلام الحلق والتهاب اللوز .
20- يساعد في الوقاية من السرطان .
21- القلق والاكتئاب والحالات النفسية .
22- البواسير والتهاب الشرج .
23- قرحة المعدة والتهاباتها .
24- مضاد للفيروسات ومطهر عام .

المصدر: elbalad

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