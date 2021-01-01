

مايكروسوفت تؤكد: Windows 11 لن يدعم تلك الأجهزة من آبل مايكروسوفت تؤكد: Windows 11 لن يدعم تلك الأجهزة من آبل

تستعد عملاق التقنية الأمريكية مايكروسوفت لإطلاق نظام تشغيلها الجديد لسطح المكتب Windows 11، والمقرر أن يكون فى الشهر المقبل، إلا أنها أكدت أن نظام التشغيل القادم لن يدعم أجهزة آبل التى تعمل بمعالج Apple M1.



ووفقاُ لموقع "Gizmochina" فإن المتحدث باسم شركة مايكروسوفت أكد أن نظام التشغيل المرتقب Windows 11 لن يدعم أجهزة آبل التى يتم تشغيلها بمعالج آبل Apple M1، حيث تم اختبار نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز 11 على جهاز من آبل يعمل بمعالج M1، والذي واجه بعض المشكلات فى توافق الأجهزة، وتم إطلاق العديد من الأخطاء على شاشة سطح المكتب فى برنامج اختبار التطبيقات من مايكروسوفت Windows Insider.



وأوضح أحدث التقارير أن شركة مايكوسوفت لا تزال تعمل على تعديل رمز المعاينة لبرنامج Windows Insider وذلك من خلال قناتي Dev و Beta، فيما لم تقدم عملاقة التقنية الأمريكية مايكروسوفت فى الوقت الحالي أي مخطط حول العمل على دعمها لأجهزة آبل التى تعمل بمعالج M1.

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وبالرغم من إقتراب موعد إطلاق شركة مايكروسوفت لنظام التشغيل الجديد Windows 11، إلا أنها لا تزال تعمل على حل بعض المشكلات التى تتضمن فحص الأخطاء لمستخدمي جهاز Surface Pro X، حيث تتسب تلك الأخطاء في اختفاء شريط المهام وقوائم البدء.كانت شركة مايكروسوفت وضعت بعض الشروط للأجهزة التى سيدعمها نظام التشغيل القادم Windows 11، حيث يجب أن تمتلك ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجابايت على أقل تقدير، ومساحة تخزين تبلغ 64 جيجابايت أو أكثر، كما سيحتاج إلى إصدار أمان TPM 2.0، ودعم SecureBootCapable للتأكد من تشغيل برامج ثابتة وموثوقه.كما أعلنت الشركة عن بعض وحدات المعالجة المركزية التى ستتمكن من تشغيل النظام الأحدث لأنظمة ويندوز Windows 11، والتى تتضمن كلا من Intel Core X-series و Xeon W-series وكذلك وحدة المعالجة المركزية Intel Core 7820HQ، كما ستقوم بطرح تطبيق Microsoft Health Check، للتحق ما إذا كان جهاز الكمبيوتر الخاص بكل مستخدم سيتوافق مع نظام التشغل الجديد أم لا، والذي سيكون متاحاً للمستخدمين خلال الأيام المقبلة.