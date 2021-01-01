تستعد عملاق التقنية الأمريكية مايكروسوفت لإطلاق نظام تشغيلها الجديد لسطح المكتب Windows 11، والمقرر أن يكون فى الشهر المقبل، إلا أنها أكدت أن نظام التشغيل القادم لن يدعم أجهزة آبل التى تعمل بمعالج Apple M1.
ووفقاُ لموقع "Gizmochina" فإن المتحدث باسم شركة مايكروسوفت أكد أن نظام التشغيل المرتقب Windows 11 لن يدعم أجهزة آبل التى يتم تشغيلها بمعالج آبل Apple M1، حيث تم اختبار نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز 11 على جهاز من آبل يعمل بمعالج M1، والذي واجه بعض المشكلات فى توافق الأجهزة، وتم إطلاق العديد من الأخطاء على شاشة سطح المكتب فى برنامج اختبار التطبيقات من مايكروسوفت Windows Insider.
وأوضح أحدث التقارير أن شركة مايكوسوفت لا تزال تعمل على تعديل رمز المعاينة لبرنامج Windows Insider وذلك من خلال قناتي Dev و Beta، فيما لم تقدم عملاقة التقنية الأمريكية مايكروسوفت فى الوقت الحالي أي مخطط حول العمل على دعمها لأجهزة آبل التى تعمل بمعالج M1.
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التعليقات على مايكروسوفت تؤكد: Windows 11 لن يدعم تلك الأجهزة من آبل
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