نفس الشكل بلون جديد .. آبل تعلن رسميا عن ساعة Apple Watch 7 .. صور

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صورة الخبر: نفس الشكل بلون جديد .. آبل تعلن رسميا عن ساعة Apple Watch 7 .. صور
نفس الشكل بلون جديد .. آبل تعلن رسميا عن ساعة Apple Watch 7 .. صور

أعلنت شركة آبل الأمريكية عن ساعتها الجديدة Apple Watch 7 والتى جاءت بنفس الشكل السابق، و لكن بلون جديد هو الأخضر، ولكن بإطار أنحف و حجم اكبر، مع عدد من الميزات الرائعة والجديدة.

وتتميز ساعة Apple Watch 7 الجديدة بشاشة مُعاد تصميمها أكبر بنسبة 20٪ من Series 6 ، بفضل الحواف الأصغر، مع زوايا مستديرة وشاشة أفضل من الإصدار السابق، حيث أن الشاشة الجديدة قادرة على احتواء نصوص أكثر بنسبة 50٪ من الموديلات السابقة.

و أخيرا جاءت Apple Watch 7 بكيبورد كامل، مع وجوه جديدة للساعة خاصة بالإصدار الجديد، بالإضافة لميزة الحماية ضد الأتربة و المياه، و مقاومة للخدوش والكسر.

وتدعم ساعة Apple Watch 7 بيزة إدخال نص جديدة مع تنبؤات الذكاء الاصطناعي، كما تم تقوية الزجاج الموجود في المقدمة ، وتصنف الساعة الآن بمعدل IP6X المقاوم للمياه والغبار .

تدعم ساعة آبل الجديدة apple watch series 7 ميزة الشاحن السريع، حيث يمكنها الشحن حتي ٨٠٪؜ فى ٤٥ دقيقة، و لم يتم تحسين البطارية ومع ذلك يمكن شحنها بمعدل 33٪ أسرع .

وجاءت apple watch series 7 فى ألوان جديدة لاصدارين الألومنيوم والاستيل، بينما يبدا سعرها ٣٩٩ دولاراً

تأتي Apple Watch 7 في وقت لاحق في فصل الخريف ، بسعر يبدأ من 399 دولارًا أى ما يعادل حوالي 6270 جنيه مصرى ، كما تأتي العلب بخمسة ألوان مختلفة، ويأتي نموذج Series 3 ، بسعر 199 دولارًا أى ما يعادل حوالي 3200 جنيه مصرى ، بينما يبلغ سعر نموذج SE حوالي 279 دولارًاأى ما يعادل حوالي 4500 جنيه مصرى، وستشحن الساعة الجديدة بنظام WatchOS 8 .

المصدر: صدى البلد

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