

فورد ولينكولن تطلقا شعارات ثلاثية الأبعاد.. اعثر على سيارتك في ساحة الانتظار بسهولة فورد ولينكولن تطلقا شعارات ثلاثية الأبعاد.. اعثر على سيارتك في ساحة الانتظار بسهولة

تعمل فورد ولينكولن على تسهيل العثور على سيارتك في ساحة انتظار مزدحمة ليلاً. وفقًا لطلب براءة الاختراع، فإنه يبحث في إسقاط الهولوجرام للمركبات، إذ ستظهر هذه الإسقاطات على الماء.



وبحسب car buzz، يتعلق الأمر بنظام الإسقاط الهولوجرافي، وذلك عن طريق عرض ثلاثي الأبعاد للسيارة، والتي يمكن أن تساعد مستخدمي السيارت في العثور على سيارتهم بسهولة، خاصة في حالة الطقس الغائم أو الليل أو ظروف الإضاءة المنخفضة الأخرى.



ويتكون النظام من 3 أجزاء، جهاز عرض على السيارة، وجهاز لتوليد رذاذ الماء، بالإضافة إلى جهاز تحكم لجعل الاثنين يعملان معًا، وذلك اعتمادًا على قرب المفتاح.

كما يمكن جمع المياه من المطر، باستخدام صمام يغلق عند امتلاء الخزان، أو باستخدام نظام استرداد مكثف لتكييف الهواء.فيما تشير براءة الاختراع أيضًا، في كل من الكلمات والرسومات، إلى أن جهاز العرض يمكن أن يكون أعلى السيارة أو على غطاء المحرك، مما يعرض الشعار في هيئة رسومات.وتُظهر الرسومات سيارة سيدان، ولكن نظرًا لأن الشركة تبيع سيارات الدفع الرباعي فقط الآن، يمكننا أن نرى هذا يظهر على لينكولن نافيجيتور، على الرغم من أن السيارة كبيرة جدًا لدرجة أنها لن تحتاجها، لكن نوتيلوس وكورسير وأفياتور يمكنهم استخدام التكنولوجيا أيضًا.وبمجرد الوصول إلى المرحلة الأولى، يتم عرض شعار كبير على سطح السيارة، وبمجرد أن تقترب، يتوقف الشعار الأول ويبدأ الثاني، بالقرب من غطاء المحرك، وهذا يبرز الشعار مرة أخرى، ولكن أصغر حجمًا فوق الغطاء.هناك أيضًا أفكار لتواجد الشعارات على جانب السيارة، مثل أضواء البركة، فيما تذكر براءة الاختراع أنه يمكن للسائقين وضع صورهم الخاصة في النظام، على الرغم من أننا لسنا متأكدين مما إذا كانت الصورة ملونة.



