

للمرة الثانية.. أوفر برايس على فيات تيبو في مصر للمرة الثانية.. أوفر برايس على فيات تيبو في مصر

أعلن الوكيل المحلي للعلامة الإيطالية فيات عن طراز “تيبو موديل 2021"، منذ فترة كبيرة، وشهد إقبالا كبيرا من المواطنين؛ مما أدى لظهور “أوفر برايس” عليه، من قبل التجار والموزعين.



وخلال الفترة الماضية ظهر الاوفر برايس على السيارة فيات تيبو موديل 2021 ، ليصل إلى 17 ألف جنيه، ولكن فوجئ الجميع ، بتطبيق أوفر برايس جديد على السيارة وصل الى 25 الف جنيه ، لذلك تصبح الزيادة الثانية الغير رسمية على هذا الطراز .



وتستمد السيارة فيات تيبو موديل 2021 ، على قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 110 حصان ، وعزم أقصى للدوران 152 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك .

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وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 11.2 ثانية ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.3 لتر، وذلك عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.وتأتى السيارة فيات تيبو موديل 2021 ، على عدد من التجهيزات من بينها ، مثبت سرعة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومصابيح ضباب خلفية، وتكييف هواء يدوي، ومرايات جانبية كهربائية، وزجاج خلفي كهربائي، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، توزيع الكتروني لقوة الفرامل EBD .كما تشمل الى حساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، ومرآة الرؤية الخلفية ذاتية التعتيم، وجنوط رياضية 16 بوصة، وشاشة تعمل باللمس 5 بوصة، بلوتوث – مخرج AUX .وتضم السيارة فيات تيبو موديل 2021 ، على عدد من وسائل الأمان والحماية من بينها ، وسائد هوائية للمقاعد الامامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام مراقبة ضغط الإطارات .وتأتى الأسعار الرسمية للسيارة فيات تيبو موديل 2021 :- مانيوال / PACK1 بسعر 197,900 جنيه.- مانيوال / PACK2 بسعر 212,900 جنيه.- أوتوماتيك / PACK1 بسعر 267,900 جنيه.- أوتوماتيك / POP / هاتشباك بسعر 287,900 جنيه.- أوتوماتيك / PACK2 بسعر 309,900 جنيه.- أوتوماتيك / هاتشباك بسعر 329,900 جنيه.