نيسان تضيف ألوانا جديدة إلى طرازها الرياضي GT-R T-spec

قررت إدارة نيسان إضافة ألوان جديدة إلى طرازها الرياضي نيسان GT-R T-spec موديل 2021 وهما Millennium Jade و Midnight Purple وهما اللونان اللذان اشتهرا مع الإصدار الخاص لنيسان R34 ، والتي تم بناؤها من 1999 إلى 2002.
وفقًا لموقع "كار آند درايفر"، المتخصص في السيارات، من الناحية الشكلية، لدى نيسان إصدار T-spec جناحًا خلفيًا مصنوعًا من ألياف الكربون، أنابيب سحب الهواء مخفية في هيكل السيارة مع رفارف أمامية بارزة مستوحاة من إصدار نيسان Track edition وتطل من أسفل تلك الرفارف السميكة عجلات الألمنيوم المذهبة المصنوع من قبل شركة Rays اليابانية ، كما تستوحي T-spec مكابح الكربون والسيراميك وأنابيب المكابح من نيسان GT-R NISMO. تم تزيين الإصدار الخاص نيسان T-spec أيضًا بالعديد من شارات T-spec الذهبية.
بينما تحتوي نيسان T-spec على بعض اللمحات والمواصفات من طراز Track Edition الأكثر قوة وNISMO ، فإن الطراز الجديد محدود الإصدار مدعوم من نفس المحرك الموجود في طراز Premium القياسي، وهو محرك V-6 مزدوج التيربو بسعة 3.8 لتر قادر على توليد 565 حصانًا و 467 رطلاً من عزم الدوران كما تقدم الـ T-spec نظام الدفع الرباعي ونفس ناقل الحركة الأوتوماتيكي ثنائي القابض بست سرعات.
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