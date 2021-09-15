

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 15-9-2021 أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 15-9-2021

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية ، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم كالتالي:



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

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سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.كما سجل اليورو للشراء 18.4568 جنيه، والبيع 18.5905 جنيه.وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.5723 جنيه ، البيع 21.7495 جنيه.فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندى‏ للشراء 12.3072 جنيه، والبيع 12.4152 جنيه. ‏سجل الكرون‏ ‏الدانمركى‏ للشراء 2.482 جنيه، والبيع 2.5002 جنيه.أسعار صرف العملات الأجنبية اليوموسجل الكرون النرويجي للشراء 1.8064 جنيه، والبيع 1.8231 جنيه.كما سجلت الكرونا السويدية للشراء 1.8152 جنيه، والبيع 1.8306 جنيه.وسجل الفرنك‏ ‏السويسرى‏ للشراء 14.2519 جنيه، والبيع 17.1199 جنيه.سجل ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 14.2053 جنيه، والبيع 14.3666 جنيه.وسجل ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء . 11.4203 جنيه، والبيع 11.5358 جنيه