الكثير من العادات التي نفعلها بشكل يومي ومستمر، ولا نعلم إذا كانت عادات صحيحة بالفعل أم خاطئة وتؤذينا، وأثناء النوم، ربما لا نهتم ببعض الأشياء التي نفعلها، فهناك الكثير من العادات التي يجب الابتعاد عنها وتجنبها أثناء نومنا.
تبدأ النصائح التي نشرتها جريدة «ديلي ميل» البريطانية من عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم إلى عدم استبدال الوسادة مطلقًا، حيث نشر الخبراء نصائحهم حول أخطاء وقت النوم الشائعة وكيفية تجنبها.
الوسادة.. والبكتيريا
إذا كنت ترى وسادتك نظيفة، فهي في الحقيقة مليئة بالكثير من البكتيريا، منها العرق وخلايا الجلد الميتة ومنتجات الشعر وكريم البشر التي تتسرب من الوجه إلى الوسادة في كل ليلة، حيث كشفت دراسة أجريت عام 2011 أن أكثر من 350 ألف مستعمرة بكتيريا حية يمكن أن تعيش في وسادة واحدة، في حين أن ثلث كتلة الوسادة يمكن أن تتكون من خلايا الجلد الميتة.
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التعليقات على عادات خاطئة أثناء النوم يفعلها الكثيرون.. تجنبها
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