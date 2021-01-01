

عادات خاطئة أثناء النوم يفعلها الكثيرون.. تجنبها عادات خاطئة أثناء النوم يفعلها الكثيرون.. تجنبها

الكثير من العادات التي نفعلها بشكل يومي ومستمر، ولا نعلم إذا كانت عادات صحيحة بالفعل أم خاطئة وتؤذينا، وأثناء النوم، ربما لا نهتم ببعض الأشياء التي نفعلها، فهناك الكثير من العادات التي يجب الابتعاد عنها وتجنبها أثناء نومنا.



تبدأ النصائح التي نشرتها جريدة «ديلي ميل» البريطانية من عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم إلى عدم استبدال الوسادة مطلقًا، حيث نشر الخبراء نصائحهم حول أخطاء وقت النوم الشائعة وكيفية تجنبها.



الوسادة.. والبكتيريا

إذا كنت ترى وسادتك نظيفة، فهي في الحقيقة مليئة بالكثير من البكتيريا، منها العرق وخلايا الجلد الميتة ومنتجات الشعر وكريم البشر التي تتسرب من الوجه إلى الوسادة في كل ليلة، حيث كشفت دراسة أجريت عام 2011 أن أكثر من 350 ألف مستعمرة بكتيريا حية يمكن أن تعيش في وسادة واحدة، في حين أن ثلث كتلة الوسادة يمكن أن تتكون من خلايا الجلد الميتة.

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الوسادة الحريرية.. والقديمةالوسادة الحريرية هي أفضل أثناء النوم، حيث توفر سطحًا أملسًا، مما يعني تقليل شد الجلد أثناء تقلبنا، وبذلك تكون هناك فرصة أقل في ظهور التجاعيد.وإذا كانت وسادتك قديمة وحجمها صغير فذلك قد يؤثر على نومك، وليس النوم فقط، بل أيضًا يؤدي إلى بشرة باهتة وظهور هالات سوداء أسفل العين.عدم الحصول على قسط كافعدم الحصول على قسط كافٍ من النوم أو كنت تنام نومًا متقطعًا فستعاني بشكل واضح من الإرهاق والتعب الجسدي، كما يؤدي ذلك إلى إبطاء إنتاج الكولاجين، مما يجعل بشرتك تبدو باهتة.النوم على الجانب.. وتجاعيد مختلفةوبحسب الخبراء، يمكن أن يؤدي النوم على الجانب إلى ظهور تجاعيد عديدة في منطقة الصدر وذلك بسبب الاحتكاك الناتج عن الحركة ضد «ملاية» السرير، ويقترح الخبراء وفقًا لـ«ديلي ميل» أن ينام الفرد على ظهره، فهذه أفضل طريقة.