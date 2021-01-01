مرأة7 عوامل هامة للحصول على بشرة خالية من العيوب

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بشرة خالية من العيوب


البشرة الفاتحة والخالية من العيوب، حلم جميع الفتيات، لكن الاستخدام المطول لمستحضرات التجميل القائمة على المواد الكيميائية يمكن أن يضر بشرتك.



لذلك سوف نشاركك بعض النصائح لتفتيح لون بشرتك بشكل طبيعي والحصول على مظهر مشرق ولامع، للعودة إلى لون بشرتك الطبيعي بسبب عوامل مثل الغبار والتلوث وما إلى ذلك، ونقوم بإدراج النصائح التي من شأنها تفتيح لون بشرتك والوصول إلى اللون الطبيعي.

1. احصلي على قسط كافٍ من النوم

2. شرب كمية كافية من الماء

3. ضعي الكريم الواقي من الشمس حتى داخل المنزل في الصباح

4. رطبي بشرتك
5. دلكي وجهك بزيت الزيتون والعسل

6. بخار الوجه لتفتيح المسام وترطيب الوجه

7. قشري بشرتك


ويمكن أن تخلطي ملعقتين صغيرتين من جل الصبار مع 1/2 ملعقة صغيرة من الكركم و 1 ملعقة كبيرة من العسل في وعاء وضعيه على وجهك ورقبتك.

اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم امسحيه باستخدام قطعة قطن مبللة بالحليب المبرد.

اغسلي وجهك بالماء البارد بعد مسحه بالحليب.

سيعزز هذا الماسك بشرتك ومرونتها.

المصدر: india.com

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